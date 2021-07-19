Начался прием заявок на конкурс «Принцесса цирка»

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Для участия в конкурсе уже подали документы воздушные гимнастки из Италии, Венгрии, Казахстана, Вьетнама и других стран мира.«Принцесса цирка» – единственный в мире конкурс, который подчеркивает роль женщины в цирковом искусстве. Поэтому мы приглашаем смелых и одаренных цирковых артисток, причем не только профессиональных, но и начинающих, участниц цирковых студий, продемонстрировать свои способности и заявить о себе на весь мир», – подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.Фестиваль «Принцесса цирка» проводится Российской государственной цирковой компанией в рамках реализации национального проекта «Культура», а также при участии региональной общественной организации «Росинформразвитие». В жюри фестиваля войдут известные деятели циркового искусства и эксперты из разных стран.Завершится фестиваль большим гала-представлением и торжественной церемонией награждения победителей.