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Начался прием заявок на конкурс «Принцесса цирка»

Новости


Организационный комитет начал прием заявок на Всероссийский фестиваль «Принцесса цирка». Он пройдет с 18 по 24 октября 2021 года в Саратове. Заявки на участие принимаются до 15 августа.

Для участия в конкурсе уже подали документы воздушные гимнастки из Италии, Венгрии, Казахстана, Вьетнама и других стран мира.

«Принцесса цирка» – единственный в мире конкурс, который подчеркивает роль женщины в цирковом искусстве. Поэтому мы приглашаем смелых и одаренных цирковых артисток, причем не только профессиональных, но и начинающих, участниц цирковых студий, продемонстрировать свои способности и заявить о себе на весь мир», – подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Фестиваль «Принцесса цирка» проводится Российской государственной цирковой компанией в рамках реализации национального проекта «Культура», а также при участии региональной общественной организации «Росинформразвитие». В жюри фестиваля войдут известные деятели циркового искусства и эксперты из разных стран.

Завершится фестиваль большим гала-представлением и торжественной церемонией награждения победителей.