19 июля 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
21:04 | 19 июля
Экологичное предприятие ТОО «KazCenosphere’s» запущено в Павлодаре
17:00 | 19 июля
Валерий Радаев сообщил о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 августа 2021 года
16:09 | 19 июля
Александр Романов призвал депутатов районных собраний чаще встречаться с жителями
15:15 | 19 июля
Начался прием заявок на конкурс «Принцесса цирка»
14:18 | 19 июля
В штатном режиме прошел дополнительный период ЕГЭ 2021 года
13:24 | 19 июля
«ШКОЛА ИННОПРАКТИКИ И РУССКИХ СЕЗОНОВ» ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕССИЙ
12:41 | 19 июля
"Полет" "Ласточки": маршрут Саратов-Волгоград-Саратов
11:45 | 19 июля
В рамках национального проекта «Культура» продолжаются работы по капитальному ремонту в Детской школе искусств Татищево
10:49 | 19 июля
В пруду в городе Маркс найдено тело мужчины
09:58 | 19 июля
Две медали завоевали саратовские парусники на Первенстве России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В штатном режиме прошел дополнительный период ЕГЭ 2021 года

Новости


С 12 по 17 июля в Саратовской области, как и в большинстве регионов РФ, проходил дополнительный период ЕГЭ 2021 года.

Сдавали экзамены в эти дни участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

- На участие в экзаменах в дополнительный период было зарегистрировано 12 человек, в том числе 3 выпускника текущего года. Отмечу, что ни в коем случае количество участников не должно сказываться на качестве работы экзаменационных пунктов и проведении ЕГЭ. Экзамены прошли штатно и с соблюдением профилактических мер. Было задействовано 2 пункта проведения экзамена, 1 из них – на базе медицинского учреждения. В проведении экзаменов участвовали 49 организаторов и технических специалистов. В экзаменационных пунктах дежурили 3 медицинских работника. А мониторинг за ходом ЕГЭ в дополнительный период вели 14 общественных наблюдателей, в том числе 6 онлайн-наблюдателей, – рассказал и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

12 июля в дополнительный период прошли ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устной части иностранных языков. 13 июля участники дополнительного периода сдавали экзамен по русскому языку. 14 июля прошли экзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и ИКТ и письменной части иностранных языков. 17 июля в расписании был предусмотрен резервный день по всем предметам.

По словам Михаила Орлова, ожидается, что первые результаты дополнительного периода будут известны на следующей неделе. «Итоги экзаменов, прошедших 12, 13 и 14 июля, мы узнаем 28 июля. Результаты резервного дня по всем предметам придут в область 29 июля. В резервном дне дополнительного периода госэкзаменов участвовали 10 человек», – сообщил руководитель ведомства.