В штатном режиме прошел дополнительный период ЕГЭ 2021 года
С 12 по 17 июля в Саратовской области, как и в большинстве регионов РФ, проходил дополнительный период ЕГЭ 2021 года.
Сдавали экзамены в эти дни участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.
- На участие в экзаменах в дополнительный период было зарегистрировано 12 человек, в том числе 3 выпускника текущего года. Отмечу, что ни в коем случае количество участников не должно сказываться на качестве работы экзаменационных пунктов и проведении ЕГЭ. Экзамены прошли штатно и с соблюдением профилактических мер. Было задействовано 2 пункта проведения экзамена, 1 из них – на базе медицинского учреждения. В проведении экзаменов участвовали 49 организаторов и технических специалистов. В экзаменационных пунктах дежурили 3 медицинских работника. А мониторинг за ходом ЕГЭ в дополнительный период вели 14 общественных наблюдателей, в том числе 6 онлайн-наблюдателей, – рассказал и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.
12 июля в дополнительный период прошли ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устной части иностранных языков. 13 июля участники дополнительного периода сдавали экзамен по русскому языку. 14 июля прошли экзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и ИКТ и письменной части иностранных языков. 17 июля в расписании был предусмотрен резервный день по всем предметам.
По словам Михаила Орлова, ожидается, что первые результаты дополнительного периода будут известны на следующей неделе. «Итоги экзаменов, прошедших 12, 13 и 14 июля, мы узнаем 28 июля. Результаты резервного дня по всем предметам придут в область 29 июля. В резервном дне дополнительного периода госэкзаменов участвовали 10 человек», – сообщил руководитель ведомства.