В штатном режиме прошел дополнительный период ЕГЭ 2021 года

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Сдавали экзамены в эти дни участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.12 июля в дополнительный период прошли ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устной части иностранных языков. 13 июля участники дополнительного периода сдавали экзамен по русскому языку. 14 июля прошли экзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и ИКТ и письменной части иностранных языков. 17 июля в расписании был предусмотрен резервный день по всем предметам.По словам Михаила Орлова, ожидается, что первые результаты дополнительного периода будут известны на следующей неделе. «Итоги экзаменов, прошедших 12, 13 и 14 июля, мы узнаем 28 июля. Результаты резервного дня по всем предметам придут в область 29 июля. В резервном дне дополнительного периода госэкзаменов участвовали 10 человек», – сообщил руководитель ведомства.