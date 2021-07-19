«ШКОЛА ИННОПРАКТИКИ И РУССКИХ СЕЗОНОВ» ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕССИЙ

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Напомним, что «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» является международным просветительским проектом, в ходе которого проводится знакомство молодых искусствоведов с культурой России, а также создается международная площадка для диалога представителей различных стран мира. Генеральным спонсором мероприятия является ПАО «Газпром».Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», Наталья Попова, поделилась собственным мнением о мероприятии: «ООН объявила 2021 год международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Статистика подтверждает, что именно творческие индустрии все чаще становятся драйверами экономического роста. Этот сектор один из самых быстро развивающихся во всем мире, а пандемия только добавила креативным индустриям оборотов. На этот раз в рамках проекта мы проводим сразу 3 сессии: художественную, музыкальную, хореографическую. Надеемся, что насыщенная программа обучения поможет ребятам прочесть культурный код друг друга и стереть границы между странами».Директор «Русских сезонов», Алексей Лебедев, также подчеркнул важность проекта: «ʺШкола Иннопрактики и Русских сезоновʺ – это уникальный образовательный проект. Мы помогаем иностранным студентам раскрыть Россию и ее самобытную культуру и лучше понять русские традиции. В этом году в сессиях школы принимает участие 43 студента из различных стран мира. Мы надеемся, что результатом программы станут крепкие дружеские связи, творческие идеи и культурные произведения».В программе нынешнего года находятся музыкальная и хореографическая сессии. Музыкальная будет проводиться на базе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а хореографическая – на базе Академии танца Бориса Эйфмана.