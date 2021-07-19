"Полет" "Ласточки": маршрут Саратов-Волгоград-Саратов

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"Когда чего-то очень сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось"... В городе своего детства Волгограде папа побывал со мной ровно 40 лет назад. Все, что тогда четырехлетней увидела на Мамаевом кургане, помню детально всю жизнь. Эмоции - тоже. Они были настолько ошеломляющими, что уже будучи взрослой откладывала поездку в город-герой до того времени, пока не окажусь готовой повторить посещение высоты 102.0... И только в июне этого года посетила уверенность: нужно ехать. А дальше происходит то, о чем, если такое показывают в кино, мы обычно говорим: так не бывает. В середине прошлой недели на редакционную почту приходит письмо. В честь своего 150-летия Приволжская железная дорога приглашает отправиться на электропоезде ЭС1П "Ласточка" в тестовую поездку... в Волгоград. Сорок лет спустя и... день в день - 17 июля - я, уже со своим с сыном, отправляюсь со станции Саратов-1 в город-герой.Забегая вперед, отмечу, что комментарии к фото из поездки в моих социальных аккаунтах сводились к одному: здОрово, что "Ласточка" добралась и до Саратова. Не поспоришь. Ведь на обычном поезде времени в пути проведешь в два раза больше, тогда как на электричке ехать до Волгограда всего четыре часа сорок минут, и в более чем комфортных условиях. Раскладные мягкие кресла удобны, бело-серо-синие тона салона успокаивают, наличие розеток для зарядки гаджетов - тоже, ведь ты всегда будешь на связи с близкими. Очень важно, что в электропоезде достаточно туалетов, которые приспособлены и для людей с ограничениями по здоровью. В середине вагона расположены бесплатные кулеры с горячей и холодной водой. Выше всяких похвал - система кондиционирования и ионизации воздуха.Информационное табло оповещает о температуре на борту и скорости, с которой электричка следует к пункту назначения.- Мама, почему мы так медленно едем? - спрашивает сын, тогда как на экране алеет - "119 км/ч".Иллюзия небыстрого движения действительно возникает, поскольку "Ласточка" "летит" очень плавно. Не отвлекает стук колес. Можно в тишине полюбоваться спелыми июльскими пейзажами, освежить в памяти основные вехи Сталинградской битвы. В состоявшейся поездке на нужную волну к тому же настраивали волонтеры. Вместе с пассажирами они пели песни военных лет, устраивали тематические викторины с призами. Сотрудники ПривЖД познакомили желающих с историей железной дороги.Время в пути пролетело незаметно. Прогноз погоды обещал волгоградские плюс 38, и в точности синоптики не подкачали. Поэтому мы поступили дальновидно, заказав экскурсию по городу. Запаса прохлады, накопленной в "пернатой" электричке, хватило на осмотр барельефа здания актовокзала, белоснежного фонтана здесь же, пребывание на "нулевом километре", у дома двух Левитанов, Волгоградского мемориально-исторического музея, музея "Память" - места пленения штаба 6-й полевой армии вермахта и ее командующего Паулюса, музея-заповедника "Сталинградская битва". Исторический центр волгоградцы называют сердцем своего города, Мамаев курган - его душой. И стоя между легендарным Домом Павлова и Мельницей Гергардта, ловишь себя на мысли, что здесь как-то по-особенному соотносишь свои поступки с тем, что происходило в жизни военного Сталинграда.Между экскурсионным временем по центру города и посещением Мамаева кургана случилось два часа свободного времени. Переждали жару на Аллее героев. Она порадовала щедрой тенью деревьев, искусно оформленными резными беседками летних кафе, которые придают главной волгорадской "пешеходке" особый шарм. Побывали у Молодежного театра, галереи современного искусства, на Старой Набережной. В общем, наметили объекты для посещения в следующих поездках.Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Счастлива, что здесь все 200 ступеней прошли очень подробно. Впечатления и эмоции оставлю при себе, поскольку любая попытка передать настроение мемориала словами потерпит фиаско. По накалу они оказались теми самыми, из детства. Отмечу одно. Поражает зрительная невесомость Родины-матери, при том что весит скульптура восемь тысяч тонн. В ней - тяжесть потерь (на высоте 102 перезахоронено 35 тысяч бойцов-участников Сталинградской битвы) и их душа, которая напоминает: мы живы, пока не подвергаем сомнению значение подвига советских солдат в победе над фашизмом...В Саратов мы выехали в 18.06. Всего в поездке приняли участие 240 жителей Саратовской области. Около полуночи были дома. В богатых на события и впечатления летних каникулах-2021 день 17 июля оказался самым длинным. Тестовая поездка на ЭС1П «Ласточка» в Волгоград оказалась настолько комфортной, что на следующий день не ощутили никакой усталости. С нами остались воспоминания и радость от того, что за день смогли познакомиться с прекрасным городом, а также уверенность: если "Ласточка" останется в Саратове навсегда, и маршрут сделают регулярным, он будет у саратовцев одним из самых любимых. Очень в это верим.С юбилеем, Приволжская железная дорога!Автор Елена Маркелова