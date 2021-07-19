В рамках национального проекта «Культура» продолжаются работы по капитальному ремонту в Детской школе искусств Татищево

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На данном этапе подрядная строительная компания «Армада» приступила к финишной отделке. Выполняются работы по покраске стен в учебных классах и коридорах 2-го этажа. Каждый цвет подчёркивает назначение кабинета и подобран с учётом санитарно-гигиенических требований к учебному процессу.Так, в классах живописи стены покрашены в серо-голубой оттенок. Это позволит начинающим художникам заниматься изобразительной деятельностью без искажения цветового восприятия.В классе скульптуры все цвета созвучны с натуральным цветом глины – от светло-бежевого на стенах до коричневого на напольной плитке. В классе хореографии выбран спокойный бежевый цвет стен, который будет очень приятно сочетаться с паркетом цвета натурального дерева и с хореографическими станками, изготовленными из дерева бук.Раздевалки для учащихся хореографического отделения имеют яркие насыщенные цвета в своём дизайне. Это поможет снятию усталости до и после тренировок.А вот класс декоративно-прикладного творчества имеет приятный светло-зелёный цвет. Ведь учащиеся по несколько часов будут проводить в нём за кропотливой работой с различными материалами для творчества.Также подходит к завершению монтаж пожарной сигнализации. На втором этаже уже установлены датчики – по новым требованиям в каждом помещении их должно быть три.И это ещё одна положительная сторона нацпроекта «Культура» - участие в нём позволит оснастить школу по всем современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой