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В рамках национального проекта «Культура» продолжаются работы по капитальному ремонту в Детской школе искусств Татищево
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В рамках национального проекта «Культура» продолжаются работы по капитальному ремонту в Детской школе искусств Татищево

Новости


В рамках национального проекта «Культура» продолжаются работы по капитальному ремонту в Детской школе искусств р.п. Татищево.

На данном этапе подрядная строительная компания «Армада» приступила к финишной отделке. Выполняются работы по покраске стен в учебных классах и коридорах 2-го этажа. Каждый цвет подчёркивает назначение кабинета и подобран с учётом санитарно-гигиенических требований к учебному процессу.

Так, в классах живописи стены покрашены в серо-голубой оттенок. Это позволит начинающим художникам заниматься изобразительной деятельностью без искажения цветового восприятия.

В классе скульптуры все цвета созвучны с натуральным цветом глины – от светло-бежевого на стенах до коричневого на напольной плитке. В классе хореографии выбран спокойный бежевый цвет стен, который будет очень приятно сочетаться с паркетом цвета натурального дерева и с хореографическими станками, изготовленными из дерева бук.

Раздевалки для учащихся хореографического отделения имеют яркие насыщенные цвета в своём дизайне. Это поможет снятию усталости до и после тренировок.

А вот класс декоративно-прикладного творчества имеет приятный светло-зелёный цвет. Ведь учащиеся по несколько часов будут проводить в нём за кропотливой работой с различными материалами для творчества.

Также подходит к завершению монтаж пожарной сигнализации. На втором этаже уже установлены датчики – по новым требованиям в каждом помещении их должно быть три.

И это ещё одна положительная сторона нацпроекта «Культура» - участие в нём позволит оснастить школу по всем современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой

- По Национальному проекту «Культура» на 2021 год запланировано 83,7 млн рублей. За счет этих средств идет

капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей;

ремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова на общую сумму 39,6 млн рублей;

в Доме культуры «Покровский» 25 марта торжественно открылся виртуальный концертный зал, работы проведены в полном объеме на сумму на сумму 2,5 млн рублей;

на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры предусмотрено 2,34 млн рублей, на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - 870 тыс. рублей;

Работы по реализации Национального проекта "Культура " ведётся в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет.

Цель национального проекта «Культура» — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.