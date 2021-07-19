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В пруду в городе Маркс найдено тело мужчины

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Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела 57-летнего мужчины.

По предварительным данным, 18 июля 2021 года в реке Малый Караман, протекающей на окраине города Маркса обнаружено тело 57-летнего местного жителя. 15 июля 2021 года он, взяв лодку ушел из дома рыбачить, и не вернулся. Его тело обнаружено родственниками, которые самостоятельно извлекли его из воды.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным его тело находилось в воде не менее двух дней. В целях установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.