Две медали завоевали саратовские парусники на Первенстве России
С 15 по 18 июля в Екатеринбурге состоялось Первенство России по матчевым гонкам.
В соревнованиях приняли участие спортсмены областной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" и показали следующие результаты:
1 место - экипаж Михаила Евтихова в составе: Валерий Свинарнук, Артём Хохлов, Владимир Поцепай, Анастасия Евтихова;
2 место среди женских экипажей - экипаж Алины Журавкиной: Дарина Хасанова, Вера Кудряшова, Анастасия Кабкова.
Подготовили спортсменов: Андрей Николаевич Зимин, Павел Андреевич Зимин, Виктор Геннадиевич Рулев.