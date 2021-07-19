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Егор Лепешкин отобран для выступления в молодёжном форуме

Новости
Егор Лепешкин отобран для выступления в молодёжном форуме

16 июля в конференц-зале Саратовского областного учебно-методического центра состоялась творческая встреча известного певца, шоумена и актера Сергея Крылова с лучшими учащимися ДШИ Саратовской области, их педагогами и родителями.

На мероприятие был приглашен лучший юный гитарист области, лауреат почти 100 международных, региональных и городских конкурсов 12-летний учащийся ДШИ № 8 Егор Лепёшкин, его мама Елена Вячеславовна и преподаватель – Зяблова Н.К. Егор был ранее уже отобран артистом для участия в I молодежном форуме исполнителей им. А.Г.Шнитке «Светлый ангел». Форум пройдет с 22 по 29 августа 2021 года на базе Музыкально-эстетического лицея им. А.Г.Шнитке в г. Энгельсе.

Встреча прошла в дружеской и шутливой манере, свойственной певцу. Сергей Крылов много говорил о важности выявления самобытности талантливых детей, сохранения их уникальных фантазий и умений в процессе обучения. Неформальный диалог с саратовскими школьниками затронул многие вечные вопросы искусства. Сергей побеседовал с Егором Лепешкиным о поиске своего контрапункта.
Сергей Крылов подчеркнул, что хотел бы провести форум именно в таком стиле. По его словам, целью стартующего проекта является поиск детских талантов – «достояния Саратова» как показателя «уровня культурного развития региона». Очень важно дать возможность талантливым детям показать себя, «чтобы не топтаться на месте, пользуясь своими прежними достижениями, а двигаться дальше».

Певец поделился планами проведения предстоящего форума с собравшимися будущими участниками. 23 августа состоится гостевой концерт, в котором будут участвовать одаренные дети Саратовской области и приглашенные звезды эстрады. В рамках фестиваля планируется также проведение репетиций, консультаций с анализом выступлений участников членами жюри, мастер-классов для учащихся, педагогов и их родителей.