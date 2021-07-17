Победители Олимпиады получат дополнительные призовые от Кенеса Ракишева
Поощрять призеров Олимпийских игр в Токио планируют в Казахстане.
Например, для выступающих на Олимпиаде казахстанских боксеров отдельный призовой фонд выделил Кенес Ракишев, президент Казахстанской федерации бокса.
Боксеры, занявшие первое место на Олимпиаде, могут получить $100 тысяч, серебряные призеры – $70 тысяч, бронзовые – $50 тысяч. Выплаты получат и тренеры спортсменов: $25 тысяч – наставник чемпиона, $15 тысяч – тренер боксера, занявшего второе место, и $10 – обладателя бронзовой медали.
Некоторое время назад состоялась встреча президента Казахстана с членами национальной сборной страны. Большинство спортсменов находились в олимпийском центре «Акбулак» в Алматинской области на заключительных сборах, поэтому во встрече участвовали посредством телемоста. Глава государства, напутствуя олимпийцев, назвал большой честью, ответственностью и почетной задачей выступление за сборную страны на главных мировых спортивных состязаниях.
Кенес Ракишев, занимающий пост президента Казахстанской федерации бокса с 2019 года, на поощрение призеров будущей Олимпиады выделит собственные средства.
Например, для выступающих на Олимпиаде казахстанских боксеров отдельный призовой фонд выделил Кенес Ракишев, президент Казахстанской федерации бокса.
Боксеры, занявшие первое место на Олимпиаде, могут получить $100 тысяч, серебряные призеры – $70 тысяч, бронзовые – $50 тысяч. Выплаты получат и тренеры спортсменов: $25 тысяч – наставник чемпиона, $15 тысяч – тренер боксера, занявшего второе место, и $10 – обладателя бронзовой медали.
Некоторое время назад состоялась встреча президента Казахстана с членами национальной сборной страны. Большинство спортсменов находились в олимпийском центре «Акбулак» в Алматинской области на заключительных сборах, поэтому во встрече участвовали посредством телемоста. Глава государства, напутствуя олимпийцев, назвал большой честью, ответственностью и почетной задачей выступление за сборную страны на главных мировых спортивных состязаниях.
Кенес Ракишев, занимающий пост президента Казахстанской федерации бокса с 2019 года, на поощрение призеров будущей Олимпиады выделит собственные средства.