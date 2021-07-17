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Победители Олимпиады получат дополнительные призовые от Кенеса Ракишева

Новости
Поощрять призеров Олимпийских игр в Токио планируют в Казахстане.

Например, для выступающих на Олимпиаде казахстанских боксеров отдельный призовой фонд выделил Кенес Ракишев, президент Казахстанской федерации бокса.
Боксеры, занявшие первое место на Олимпиаде, могут получить $100 тысяч, серебряные призеры – $70 тысяч, бронзовые – $50 тысяч. Выплаты получат и тренеры спортсменов: $25 тысяч – наставник чемпиона, $15 тысяч – тренер боксера, занявшего второе место, и $10 – обладателя бронзовой медали.

Некоторое время назад состоялась встреча президента Казахстана с членами национальной сборной страны. Большинство спортсменов находились в олимпийском центре «Акбулак» в Алматинской области на заключительных сборах, поэтому во встрече участвовали посредством телемоста. Глава государства, напутствуя олимпийцев, назвал большой честью, ответственностью и почетной задачей выступление за сборную страны на главных мировых спортивных состязаниях.

Кенес Ракишев, занимающий пост президента Казахстанской федерации бокса с 2019 года, на поощрение призеров будущей Олимпиады выделит собственные средства.

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