Победители Олимпиады получат дополнительные призовые от Кенеса Ракишева

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Например, для выступающих на Олимпиаде казахстанских боксеров отдельный призовой фонд выделил Кенес Ракишев, президент Казахстанской федерации бокса.Боксеры, занявшие первое место на Олимпиаде, могут получить $100 тысяч, серебряные призеры – $70 тысяч, бронзовые – $50 тысяч. Выплаты получат и тренеры спортсменов: $25 тысяч – наставник чемпиона, $15 тысяч – тренер боксера, занявшего второе место, и $10 – обладателя бронзовой медали.Некоторое время назад состоялась встреча президента Казахстана с членами национальной сборной страны. Большинство спортсменов находились в олимпийском центре «Акбулак» в Алматинской области на заключительных сборах, поэтому во встрече участвовали посредством телемоста. Глава государства, напутствуя олимпийцев, назвал большой честью, ответственностью и почетной задачей выступление за сборную страны на главных мировых спортивных состязаниях.Кенес Ракишев, занимающий пост президента Казахстанской федерации бокса с 2019 года, на поощрение призеров будущей Олимпиады выделит собственные средства.