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Шины KAMA TYRES приняли участие в Международном ралли «Шелковый путь-2021»

Новости / Бизнес
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES стал официальным поставщиком Международного ралли «Шелковый путь-2021» и поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с призовыми местами.
Шины KAMA TYRES приняли участие в Международном ралли «Шелковый путь-2021»

В этом году пилоты команды заняли сразу два почетных места – первое и третье. Из-за эпидемиологической ситуации соревнования проходили только на территории России в течение 6-ти дней, за которые участники проехали около 3500 км. При этом один из пилотов команды «КАМАЗ-мастер» стал единственным в истории Международного ралли трехкратным победителем гонки.

«Ралли «Шелковый путь» – это не только уникальное и неповторимое приключение. Это сложнейшее испытание для всех членов команды, проверка на выносливость, профессионализм и мастерство. Это тест техники и ее комплектующих на надежность и качество в экстремальных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что шины KAMA TYRES успешно преодолели все длительные перегоны, высокую загруженность автомобилей и совершенно непредсказуемые дорожные условия», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Автомобили технической помощи «КАМАЗ-мастер» были укомплектованы шинами производства KAMA TYRES:
Грузовые 425/85R21 КАМА 1260-2, которые предназначены для движения как по асфальту, так и по мягкому грунту и бездорожью, имеют отличные тягово-сцепные характеристики.

ЦМК шины 315/80R22.5 КАМА NF 201 и 245/70R17.5 КАМА NT 101, которые обладают повышенной прочностью.
ЦМК шины нового поколения KAMA PRO NU 404, которые максимально адаптируются к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия за счет возможности изменения внутреннего давления.

Источник фото: пресс-служба «КАМАЗ-мастер»
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