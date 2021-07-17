Шины KAMA TYRES приняли участие в Международном ралли «Шелковый путь-2021»

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В этом году пилоты команды заняли сразу два почетных места – первое и третье. Из-за эпидемиологической ситуации соревнования проходили только на территории России в течение 6-ти дней, за которые участники проехали около 3500 км. При этом один из пилотов команды «КАМАЗ-мастер» стал единственным в истории Международного ралли трехкратным победителем гонки.«Ралли «Шелковый путь» – это не только уникальное и неповторимое приключение. Это сложнейшее испытание для всех членов команды, проверка на выносливость, профессионализм и мастерство. Это тест техники и ее комплектующих на надежность и качество в экстремальных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что шины KAMA TYRES успешно преодолели все длительные перегоны, высокую загруженность автомобилей и совершенно непредсказуемые дорожные условия», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Автомобили технической помощи «КАМАЗ-мастер» были укомплектованы шинами производства KAMA TYRES:Грузовые 425/85R21 КАМА 1260-2, которые предназначены для движения как по асфальту, так и по мягкому грунту и бездорожью, имеют отличные тягово-сцепные характеристики.ЦМК шины 315/80R22.5 КАМА NF 201 и 245/70R17.5 КАМА NT 101, которые обладают повышенной прочностью.ЦМК шины нового поколения KAMA PRO NU 404, которые максимально адаптируются к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия за счет возможности изменения внутреннего давления.