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На Набережной Космонавтов устраняют последствия осадков

Новости


В областном центре продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведутся во дворах, а также на общественной территории.

В течение дня на участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:

- бетонирование 160 кв. м на втором ярусе,

- отсыпка 100 кв. м смытого грунта на нижнем ярусе,

- планировка и щебенение 200 кв. м на верхнем ярусе.

Также в зоне работ идет устранение последствий осадков.

На Новой Набережной ведутся работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм, а также по укреплению сеткой декоративного забора на протяжении 100 м.

Продолжаются работы на дворовых территориях многоквартирных домов.

Во дворе по адресу ул. Грибова, дом 1 и 3 и ул. Дегтярная, дом 11, а также во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный пр., дом 6 завершена асфальтировка верхнего слоя, рабочие готовятся к вывозу мусора и покраске бордюров.

Во дворе по адресу ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 идет вывоз строительного мусора.

Во дворе по адресу ул. Южная, дом 61 закончены работы по демонтажу асфальтобетонного основания и завозу необходимых материалов, идет подготовка к установке бортов.

Во дворе по адресу ул. Комсомольская, дом 2 завозят щебень, идет подготовка к асфальтировке и вывоз мусора.

Во дворе по адресу 5-й Нагорный проезд, дом 8/12 закончен демонтаж старого покрытия и завезен бортовой камень.

Во дворе по адресу ул. Высокая, дома 10 и 12 продолжается установка дорожного борта.