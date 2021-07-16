На Набережной Космонавтов устраняют последствия осадков
В областном центре продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведутся во дворах, а также на общественной территории.
В течение дня на участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:
- бетонирование 160 кв. м на втором ярусе,
- отсыпка 100 кв. м смытого грунта на нижнем ярусе,
- планировка и щебенение 200 кв. м на верхнем ярусе.
Также в зоне работ идет устранение последствий осадков.
На Новой Набережной ведутся работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм, а также по укреплению сеткой декоративного забора на протяжении 100 м.
Продолжаются работы на дворовых территориях многоквартирных домов.
Во дворе по адресу ул. Грибова, дом 1 и 3 и ул. Дегтярная, дом 11, а также во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный пр., дом 6 завершена асфальтировка верхнего слоя, рабочие готовятся к вывозу мусора и покраске бордюров.
Во дворе по адресу ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 идет вывоз строительного мусора.
Во дворе по адресу ул. Южная, дом 61 закончены работы по демонтажу асфальтобетонного основания и завозу необходимых материалов, идет подготовка к установке бортов.
Во дворе по адресу ул. Комсомольская, дом 2 завозят щебень, идет подготовка к асфальтировке и вывоз мусора.
Во дворе по адресу 5-й Нагорный проезд, дом 8/12 закончен демонтаж старого покрытия и завезен бортовой камень.
Во дворе по адресу ул. Высокая, дома 10 и 12 продолжается установка дорожного борта.