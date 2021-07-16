На Набережной Космонавтов устраняют последствия осадков

просмотров: 77

В течение дня на участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:- бетонирование 160 кв. м на втором ярусе,- отсыпка 100 кв. м смытого грунта на нижнем ярусе,- планировка и щебенение 200 кв. м на верхнем ярусе.Также в зоне работ идет устранение последствий осадков.На Новой Набережной ведутся работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм, а также по укреплению сеткой декоративного забора на протяжении 100 м.Продолжаются работы на дворовых территориях многоквартирных домов.Во дворе по адресу ул. Грибова, дом 1 и 3 и ул. Дегтярная, дом 11, а также во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный пр., дом 6 завершена асфальтировка верхнего слоя, рабочие готовятся к вывозу мусора и покраске бордюров.Во дворе по адресу ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 идет вывоз строительного мусора.Во дворе по адресу ул. Южная, дом 61 закончены работы по демонтажу асфальтобетонного основания и завозу необходимых материалов, идет подготовка к установке бортов.Во дворе по адресу ул. Комсомольская, дом 2 завозят щебень, идет подготовка к асфальтировке и вывоз мусора.Во дворе по адресу 5-й Нагорный проезд, дом 8/12 закончен демонтаж старого покрытия и завезен бортовой камень.Во дворе по адресу ул. Высокая, дома 10 и 12 продолжается установка дорожного борта.