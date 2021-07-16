Александр Романов встретился с жителями Петровского района

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В селе Озёрки Александр Романов осмотрел участок подъездной дороги, ведущей от трассы. Протяженность участка 1,75 км. Работы велись по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Петровского муниципального района». Общая стоимость ремонта – около 8,8 млн рублей.Далее спикер посетил местную врачебную амбулаторию. Здание медучреждения старое, находится на окраине села. Ранее к нему была подведена вода, но сейчас водопровод вышел из строя. Из-за прохудившейся крыши пришлось закрыть одну из палат дневного стационара. В непогоду жителям и вовсе трудно получить медпомощь из-за грунтовой дороги, которую размывает дождями. Это обстоятельство затрудняет и работу скорой медицинской помощи, которая работает при амбулатории. При этом «неотложка» часто выезжает на помощь людям, попавшим в ДТП, – у села проходит федеральная трасса. Главный врач районной больницы Анна Воронцова считает, что необходимо строительство модульного здания амбулатории в центре села. Соответствующее предложение уже направлено в региональный минздрав. Если будет принято положительное решение, то жители будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.Александр Романов поддержал главврача и сообщил, что также обратится в министерство здравоохранения области по этому вопросу.Встреча с жителями села получилась очень эмоциональной. Сельчане, встретившие главу регпарламента в местном Доме культуры, озвучили множество проблем.«У нас главная беда – недостаток пожарных машин. В декабре 2019 года у нас в селе ребенок погиб в горящем доме, пока «пожарка» ехала из Петровска. Недавно в селе открыли пожарный пост, но пожарную машину дали в неисправном состоянии. А вдруг опять беда?» – обратилась к Романову одна из местных жительниц.Кроме того, люди подняли проблему водоснабжения – воду Озерки получают из соседнего села. Напор слабый и до многих домов вода просто не доходит. Жителям приходится ходить с ведрами к колодцу, а многие уже пожилые и страдают различными заболеваниями. Также вопросы касались ремонта ДК, установки ограды на кладбище, благоустройства села. Присутствующая на встрече руководитель управления пенсионного фонды РФ в Петровском районе Наталья Сущева рассказала о порядке начисления пенсий и льгот, а также о новых выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.«Жители села буквально набросились на меня с вопросами – такое количество проблем скопилось. Это очень серьезная, можно сказать, вопиющая ситуация. Пугает, что местные власти многие из этих вопросов впервые слышат. Почему вы не общаетесь с людьми, не реагируете на их чаяния, а просто составляете отписки на их обращения? Посмотрите, мы с ними поговорили и все успокоились: поняли, что проблемы взяты на контроль. Над вопросами, которые сегодня прозвучали, буду работать. Ну а вас прошу объехать все села и выслушать тех, кто придет за помощью. Как люди будут верить власти, если вы ничего об ихтрудностях слышать не хотите?», – обратился Александр Романов к заместителю главы администрации Петровского района Николаю Ларину.Далее спикер направился в село Березовка. Здесь ему показали ремонтируемый участок дороги «Петровск – Березовка». В населенном пункте Председатель областной Думы посетил местную врачебную амбулаторию. Медучреждение находится в старом двухэтажном здании. Спикер отметил, что состояние помещения оставляет желать лучшего. Анна Воронцова пояснила, что в селе также предложено установить модульное здание, которое будет соответствовать всем современным стандартам.Жители Березовки обозначили перед спикером проблему неудовлетворительного состояния дорог, необходимость продажи в амбулатории лекарственных препаратов. Много вопросов касались ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Анна Воронцова рассказали о том, как проходит вакцинация и призвала жителей сделать прививки.«Ситуация тяжелая. Мы регулярно отправляем на лечение в ковидные госпитали областного центра от 2 до 5 пациентов. Болезнь имеет свойство развиваться очень быстро, вплоть до летального исхода. Единственный способ защиты – вакцинация. Сделать прививку можно, в том числе в ФАПах и врачебных амбулаториях. Уже переболевшие коронавирусом граждане могут пройти дополнительную диспансеризацию», – пояснила Воронцова.В селе Грачевка Александру Романову показали фельдшерско-акушерский пункт. Спикер похвалил фельдшера за поддержание в приспособленном под ФАП помещении образцового порядка. При этом само здание требует серьезного ремонта.Сельчане попросили Александра Романова помочь с ремонтом дорог, отопления в местном Доме культуры. Были и вопросы, касающиеся состояния газовых сетей. Одна из жительниц рассказала, что в детском саду нет игровой площадки. Александр Романов принял решение выделить средства на установку этого объекта.«По всем обращениям, полученным в ходе рабочей поездки, будем работать совместно с администрацией района и профильными ведомствами в Правительстве региона. Поднимались темы очень серьезные, которые требуют помощи депутатов областного уровня, Правительства региона. Но вместе с тем некоторые вопросы жителей можно и нужно решать на местном уровне. Для этого местным властям необходимо досконально знать ситуацию в каждом селе. Я обратился к руководителю Отделения Пенсионного фонда РФ по Саратовской области с просьбой организовать в селах выездные встречи специалистов с жителями. Ну и, конечно, серьезный разговор состоялся с главой района. Всю работу нужно строить исходя из интересов людей», – отметил Александр Романов.В завершение поездки спикер облдумы и глава района Денис Фадеев осмотрели строящийся в Петровске стадион, а также ознакомились с ходом реконструкции железнодорожного моста, который является памятником архитектуры регионального значения.