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Александра Ландерова: «Прослеживается тенденция увеличения конкурентности на выборах»

Новости


Доцент кафедры политических наук ПИУ РАНХиГС Александра Ландерова подвела итоги круглого стола в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами 2021 года с представителями академического и экспертного сообщества.

- В настоящее время в России прослеживается тенденция увеличения конкурентности на выборах самого разного уровня. На данный момент в Саратовской области продолжается выдвижение и регистрация кандидатов, региональное медиаполе начинает пополняться предвыборными новостями. Мы можем наблюдать в реальном времени, как кандидатами применяются самые разные технологии в конкурентной предвыборной борьбе. Но конкуренция, это не только количество представленных в политическом пространстве партий, но и качество ведения избирательной кампании. Я уверена, что политическая борьба должна проходить исключительно в правовом поле.
Основные тренды текущего избирательного цикла – трехдневное голосование, увеличение количества партий и кандидатов, принимающих участие в выборах, а вот основная интрига – это динамика партий так называемой «высшей лиги». Поэтому сегодня как никогда важна ориентированность кандидатов на внутреннее содержание, на работу в интересах, прежде всего, своих избирателей, к которой они должны подходить максимально ответственно. Все это будет способствовать формированию дееспособных и успешных представительных органов на всех уровнях власти.
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