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Свыше пятисот клубных работников прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации благодаря нацпроекту «Культура»

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В настоящее время значительное внимание уделяется повышению квалификации клубных работников.

На сегодняшний день переподготовку по различным программам в сфере культуры прошли 518 работников учреждений культуры клубного типа, в первую очередь, благодаря участию в мероприятиях национального проекта «Культура». Специалисты проходят обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в Саратовской государственной консерватории имени Собинова, Краснодарском институте культуры и областном колледже искусств.

Также специалисты активно принимают участие в обучающих семинарах и мастер-классах, организуемых на базе областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой. В 2020 году свыше 400 человек прошли профессиональную подготовку, проведены 102 онлайн мастер-класса для специалистов по жанрам народного творчества.

Своеобразными мастер-классами для работников учреждений культуры являются выступления (концертные программы, спектакли) областных учреждений культуры, проводимые в районах.

Интерес вызвал проект «Песня – душа народа», реализованный в регионе в рамках нацпроекта «Культура» в преддверии Дня России. На территории области при полных залах на безвозмездной основе прошли 13 концертов и мастер-класс лауреата международных конкурсов Галины Марфиной и народного артиста России Василия Овсянникова.

«Подобные мероприятия позволяют не только обеспечить выравнивание уровня доступности культурных благ, но и служат хорошей творческой школой как для работников учреждений культуры, так и для участников клубных формирований, - считает и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - Важное значение для стимулирования инновационной деятельности работников культуры имеет конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший клубный работник года», который проводится в нашей области с 1998 года. Согласно Указу Президента России ежегодно проходит конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. С 2013 года по 2021 год денежное поощрение по 100 тысяч рублей получили 104 клубных учреждения, 92 клубных работника - по 50 тысяч рублей. Работа по повышению квалификации клубных работников будет продолжена».