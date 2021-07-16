Почти 36 тысяч детей Саратовской области отдохнули в оздоровительных лагерях с начала лета

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С начала года в лагерях области отдохнули 35898 детей. В настоящее время в регионе работает 691 лагерь, из них 45 стационарных с круглосуточным пребыванием детей и 646 лагерей с дневным пребыванием.Отметим, оздоровительные лагеря Саратовской области сегодня работают в закрытом режиме. Все дети, заезжающие в лагерь, имеют на руках медицинские справки о состоянии здоровья и санэпидокружении. На территории лагеря неукоснительно соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором санитарные нормы и правила.Для организаторов ЛОК-2021 особенно важно, чтобы отдых детей был не только безопасным, но и интересным. С этой целью для ребят на территории лагерей проводятся различные мероприятия: конкурсы, викторины, квесты, творческие мастер-классы, спортивные состязания.Так, в детском оздоровительном лагере «Дружба» г. Саратова на этой неделе прошел познавательный квест «Тропа легенд Дружбограда», состоялась конкурсно-развлекательная программа «Семь-Я», направленная на укрепление семейных ценностей и традиций, а также театрализованная игра «Путешествие по странам «Орел и решка». Ежедневно здесь проходят мастер-классы по декоративно-прикладному, танцевальному и вокальному творчеству.В оздоровительном лагере им. А. Гайдара Петровского района на днях открылась вторая оздоровительная смена. В день заезда прошел традиционный День знакомств. Ребята приняли участие в играх и флешмобах, которые помогли им познакомиться и создать настоящую команду.Напомним, по всем вопросам отдыха и оздоровления детей можно обратиться на горячую линию министерства труда и социальной защиты области. Время работы телефонов горячей линии 8 (845-2) 98-26-54, 8 (845-2) 65-33-20 (понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00).Информация по летнему отдыху детей размещена на главной странице официального сайта министерства труда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru (виджет «Лето. Каникулы. Отдых»), а также в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей» и сайтах муниципальных районов области.