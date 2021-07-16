Начался прием заявок на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021

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Премия учреждена и проводится с 2014 года, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта, презентация проекта и необходимые приложения.Полная информация об оформлении и алгоритме подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ruСроки приема заявок:- срок приема проектов на региональные конкурсы для ДФО и СФО - до 20 сентября;- срок приема проектов на региональные конкурсы для ПФО, ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО, ЮФО – до 10 октября.*Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.*Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии.«Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу — дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты. Благодаря экспертному анализу проектов-участников Премии можно отследить новые трендовые направления развития отечественных туристических маршрутов, а также создать некую «идеальную формулу» турмаршрута, четко определив его обязательные составные элементы. Все это вносит вклад в развитие отечественного туристического рынка в целом», - прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года».«В 2021 году, когда на государственном уровне принято решение о субсидировании чартеров по России, для нас стал еще более актуален вопрос расширения пула региональных партнёров. Традиционно TUI Россия выступает генеральным отраслевым партнером Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и мы с пристальным вниманием относимся к каждому проекту. «Маршрут года» — важная отечественная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц при создании и продвижении маршрутов: органов исполнительной власти в сфере туризма и организаций в сфере развития туристских маршрутов на территории страны. А для TUI Россия это еще и площадка, где мы находим новых партнеров - создателей уникальных региональных и межрегиональных маршрутов», — прокомментировал Александр Сирченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям TUI РОССИЯ И СНГ, председатель Экспертного совета премии «Маршрут года».Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021:- лучший маршрут в городе;- лучший культурно-познавательный маршрут;- лучший приключенческий маршрут;- лучший маршрут выходного дня;- лучший гастрономический маршрут;- лучший велосипедный маршрут;- лучший речной круиз;- лучший военно-исторический маршрут;- лучший спортивный маршрут;- лучшая идея маршрута;- лучший этнографический маршрут;- лучший детский маршрут;- лучшее мобильное приложение для туристов;- лучший межрегиональный маршрут;- лучший событийный тур;- лучший туристический путеводитель;- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);- лучший маршрут на действующее производство;- лучший маршрут для пожилых людей;- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;- лучшая музейная экскурсия;- лучший онлайн маршрут в городе;- лучшая онлайн музейная экскурсия;- лучшая онлайн экскурсия по региону;- лучшая чартерная программа;- лучший железнодорожный тур;- лучший железнодорожный круиз.Специальная номинация 2021 года:- Лучший туристический поезд.*Специальная номинация Попечительского совета премии:- За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.* Лауреаты в данной номинации определяются решением Попечительского совета по представлению председателя Попечительского совета.О городе проведения финала премии Исполнительная дирекция премии сообщит дополнительно.Справка:В 2014 году на конкурс проступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта из 71 населенных пункта, представляющих 42 региона страны.В 2015 году на соискание премии поступило 409 проектов из 70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из 34 регионов нашей страны.В 2016 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было представлено 402 проекта из 56 регионов России. В финал конкурса по итогам оценки конкурсных работ членами Экспертного совета на региональных этапах допущены 138 проектов из 39 регионов России.В 2017 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. В общенациональном финале, который прошел 1-2 ноября в Казани, был представлен 121 проект из 36 регионов. Финал прошел в рамках Международного туристического форума «Ориентиры будущего». Количество участников очных мероприятий премии – 360 человек. Количество упоминаний премии Маршрут года за 2017 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 1 784.В 2018 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 578 проектов из 59 регионов страны. В общенациональном финале, который прошел в Ульяновске было представлено 110 проектов. Количество участников очных мероприятий премии – 280 человек. Количество упоминаний Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за 2018 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 2 305.В 2019 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 539 проектов из 63 регионов страны. 166 проектов из 43 регионов приняли участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который 27 – 28 октября прошел в Ижевске.Количество упоминаний Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за 2019 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 2 659.В 2020 году для участия в VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии в Саранске членам Экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 регионов страны.Стратегические партнеры: Международная туристская выставка «Интурмаркет», Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ).Генеральный отраслевой партнер: Туристическая компания «TUI Россия».Официальный партнер: Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры».Генеральный отраслевой информационный партнер: Электронная газета RATA-news.Все материалы о Всероссийской туристской премии «Маршрут года» размещены на официальном сайте премии www.tourawards.ru и на официальной странице в Facebook - www.facebook.com/tourawardsПодробности можно уточнить в Исполнительной дирекции премии по тел. 8-905-652-37-77 или по электронной почте kosyh_veronika@mail.ru