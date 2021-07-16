Начался прием заявок на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021
Открыт прием заявок и проектов на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021.
Премия учреждена и проводится с 2014 года, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта, презентация проекта и необходимые приложения.
Полная информация об оформлении и алгоритме подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru
Сроки приема заявок:
- срок приема проектов на региональные конкурсы для ДФО и СФО - до 20 сентября;
- срок приема проектов на региональные конкурсы для ПФО, ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО, ЮФО – до 10 октября.
*Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.
*Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии.
«Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу — дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты. Благодаря экспертному анализу проектов-участников Премии можно отследить новые трендовые направления развития отечественных туристических маршрутов, а также создать некую «идеальную формулу» турмаршрута, четко определив его обязательные составные элементы. Все это вносит вклад в развитие отечественного туристического рынка в целом», - прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
«В 2021 году, когда на государственном уровне принято решение о субсидировании чартеров по России, для нас стал еще более актуален вопрос расширения пула региональных партнёров. Традиционно TUI Россия выступает генеральным отраслевым партнером Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и мы с пристальным вниманием относимся к каждому проекту. «Маршрут года» — важная отечественная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц при создании и продвижении маршрутов: органов исполнительной власти в сфере туризма и организаций в сфере развития туристских маршрутов на территории страны. А для TUI Россия это еще и площадка, где мы находим новых партнеров - создателей уникальных региональных и межрегиональных маршрутов», — прокомментировал Александр Сирченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям TUI РОССИЯ И СНГ, председатель Экспертного совета премии «Маршрут года».
Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021:
- лучший маршрут в городе;
- лучший культурно-познавательный маршрут;
- лучший приключенческий маршрут;
- лучший маршрут выходного дня;
- лучший гастрономический маршрут;
- лучший велосипедный маршрут;
- лучший речной круиз;
- лучший военно-исторический маршрут;
- лучший спортивный маршрут;
- лучшая идея маршрута;
- лучший этнографический маршрут;
- лучший детский маршрут;
- лучшее мобильное приложение для туристов;
- лучший межрегиональный маршрут;
- лучший событийный тур;
- лучший туристический путеводитель;
- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);
- лучший маршрут на действующее производство;
- лучший маршрут для пожилых людей;
- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- лучшая музейная экскурсия;
- лучший онлайн маршрут в городе;
- лучшая онлайн музейная экскурсия;
- лучшая онлайн экскурсия по региону;
- лучшая чартерная программа;
- лучший железнодорожный тур;
- лучший железнодорожный круиз.
Специальная номинация 2021 года:
- Лучший туристический поезд.
*Специальная номинация Попечительского совета премии:
- За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.
* Лауреаты в данной номинации определяются решением Попечительского совета по представлению председателя Попечительского совета.
О городе проведения финала премии Исполнительная дирекция премии сообщит дополнительно.
Справка:
В 2014 году на конкурс проступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта из 71 населенных пункта, представляющих 42 региона страны.
В 2015 году на соискание премии поступило 409 проектов из 70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из 34 регионов нашей страны.
В 2016 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было представлено 402 проекта из 56 регионов России. В финал конкурса по итогам оценки конкурсных работ членами Экспертного совета на региональных этапах допущены 138 проектов из 39 регионов России.
В 2017 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. В общенациональном финале, который прошел 1-2 ноября в Казани, был представлен 121 проект из 36 регионов. Финал прошел в рамках Международного туристического форума «Ориентиры будущего». Количество участников очных мероприятий премии – 360 человек. Количество упоминаний премии Маршрут года за 2017 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 1 784.
В 2018 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 578 проектов из 59 регионов страны. В общенациональном финале, который прошел в Ульяновске было представлено 110 проектов. Количество участников очных мероприятий премии – 280 человек. Количество упоминаний Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за 2018 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 2 305.
В 2019 году на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» было заявлено 539 проектов из 63 регионов страны. 166 проектов из 43 регионов приняли участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который 27 – 28 октября прошел в Ижевске.
Количество упоминаний Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за 2019 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» - 2 659.
В 2020 году для участия в VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии в Саранске членам Экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 регионов страны.
Стратегические партнеры: Международная туристская выставка «Интурмаркет», Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ).
Генеральный отраслевой партнер: Туристическая компания «TUI Россия».
Официальный партнер: Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры».
Генеральный отраслевой информационный партнер: Электронная газета RATA-news.
Все материалы о Всероссийской туристской премии «Маршрут года» размещены на официальном сайте премии www.tourawards.ru и на официальной странице в Facebook - www.facebook.com/tourawards
Подробности можно уточнить в Исполнительной дирекции премии по тел. 8-905-652-37-77 или по электронной почте kosyh_veronika@mail.ru