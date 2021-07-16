Начался прием заявок на первый всероссийский фестиваль работающей молодёжи

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Он объединит 2500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. Фестиваль станет первым в России творческим проектом для работающей молодежи, сочетающий образовательную программу и творческие конкурсные направления.Творческая программа Фестиваля включает 8 направлений «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Участники поборются как в индивидуальных, так и в командных номинациях. По итогам фестиваля будет сформирован общекомандный зачёт.Экспертами и членами жюри творческой программы станут авторитетные деятели искусства и культуры Российской Федерации, в том числе режиссеры, музыканты и хореографы. Среди них, российская актриса театра и кино, снявшаяся в более чем 20 фильмах и сериалах Ксения Суркова; художественный руководитель и главный хореограф International Dance Center, хореограф шоу-пространства Ленинград Центр, телепроекта «Dance Революция» на Первом канале Борис Шипулин; художественный руководитель Казанского камерного театра «SDVIG», арт-директор арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ» Александр Фельдман и другие.Образовательный блок Фестиваля представит общую программу для всех участников и специализированный курс. Они станут продолжением творческой работы участников на фестивале, поможет им по-новому взглянуть на своё творчество.«Для всех уже стали привычными студенческие творческие конкурсы и фестивали, всевозможные проекты. Но кто сказал, что после получения диплома пропадает желание творить, проявлять себя в искусстве? Да, вхождение в профессию и взрослую жизнь требует больше времени и усилий, появляется больше обязательств, выше ответственность. Но творчество – это всегда и отдых, и возможность выразить себя и свое видение мира. По-настоящему счастливый человек всегда успевает больше, чем только «работа-дом». Так что мы приглашаем работающую молодежь России принять участие в фестивале «На высоте» и громко, на всю страну заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и получить новый опыт, знания. Есть шанс найти новых друзей и обрести наставников. Может быть, нас ждут новые творческие союзы и профессиональные коллаборации. Мы осознанно делаем акцент не только на соревновательную составляющую, но и на образовательную программу. Повышение квалификации – в наше время это постоянный процесс. И мы предлагаем участникам очень серьезный контент, направленный именно на рост компетенций. Уверен, что работодатели тоже оценят эффект от фестиваля. И вообще я считаю, что создание условий для развития сотрудников – это очень современный и цивилизованный подход к построению трудовых отношений. «На высоте» задает новые тренды.Присоединяйтесь!» - сказал Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.Открытие будет проходить в форме праздничного шествия участников направлений в разных частях центра города Ставрополя. Основные действия запланированы на Крепостной горе, на Александровской площади и площади Ленина.В течение самого Фестиваля на открытых площадках города Ставрополя будет организована досуговая и развлекательная программа. В вечернее время для жителей и гостей Ставропольского края на Владимирской площади будут организованы концерты звезд российской эстрады.Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Принять участие в Фестивале можно заполнив заявку по ссылке (https://navysote.online/registration).Прием заявок продлится до 9 августа.Организаторами Фестиваля выступают Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».Информационная справка:Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) - одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, социально-ориентированных молодежных объединений России. Организации РСМ работают в 75 регионах России, а также в 675 муниципальных образований и образовательных организаций. Основные направления деятельности РСМ: развитие гражданской активности молодежи; патриотическое воспитание молодежи; выявление и поддержка талантливой молодежи.Ежегодно около 4 миллионов молодых людей по всей России участвуют в 12 федеральных программах и 200 региональных проектов. РСМ является организатором и учредителем популярных молодежных проектов: «Российская студенческая весна», «Арт-Профи Форум», «Всероссийская Юниор-Лига КВН РСМ», «Международный клуб привилегий РСМ», «Мы вместе!», «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор», «Ученическое и студенческое самоуправление», «Корпус общественных наблюдателей», Российская национальная премия Студент года», «Патриот и гражданин», «Пространство развития», «Команда РСМ».