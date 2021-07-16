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Пункты проката товаров для ухода за ребенком в Балаково и Балашове набирают популярность

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Пункты проката всего необходимого для ухода за маленьким ребенком в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» открыты в центрах социальной помощи семье и детям «Семья» Балаковского и Балашовского районов.

В пунктах проката жители, воспитывающие детей раннего возраста, состоящие на социальном обслуживании, могут бесплатно взять на время детскую мебель, товары для домашнего обихода и ухода за ребенком.

Со дня открытия пункта проката в балашовском центре «Семья» его услугами воспользовались 44 семьи. На закупку оборудования для пункта проката было направлено порядка 400 тысяч рублей.

«Среди жителей Балашова, воспитывающих детей раннего возраста, наиболее востребованы прогулочные коляски, велосипеды, музыкальные игровые столики, стульчики для кормления, санки, манежи. 45% обратившихся семей за услугами проката являются многодетными, 30% составляют неполные семьи», - рассказывает директор Балашовского центра «Семья» Ольга Бандовская.

Недавно открывшийся в Балаковском центре «Семья» пункт проката также пользуется большим спросом у многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

По словам директора Балаковского центра «Семья» Надежды Ермоленко, для пункта проката было приобретено порядка 100 детских товаров. В настоящее время популярны автокресла, детские коляски-трансформеры, трехколесные велосипеды, наборы массажных ковриков, переноски-рюкзаки «Кенгуру». Жителям Балаковского района выдано уже более 30 предметов.

Напомним, в 2022 году планируется открытие проката технических средств, мебели и предметов быта для семей с детьми в центре «Семья» Саратова.
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