NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями

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Стать обладателем дополнительных «миль здоровья» довольно просто: начиная с 15 июля текущего года пассажиры, поставившие прививку, получат на свой персональный счет в рамках программы лояльности для часто летающих клиентов «Летать легко!» 500 бонусных миль. Для этого нужно зайти на сайт авиакомпании NordStar, чтобы заполнить соответствующую форму и загрузить сертификат о вакцинации со специальным QR-кодом, полученный ранее на портале Госуслуг. Потратить подаренные мили можно на свое усмотрение – повысить класс обслуживания или оформить премиальные авиабилеты по географии полетов NordStar.А география полетов этой авиакомпании постоянно расширяется. Начиная с марта 2021 года NordStar получил статус базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска. В этом качестве компания обязуется обеспечить надежное и доступное авиасообщение между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом, организовать стабильное расписание, зафиксировать тарифы на билеты, открыть новые направления для перевозок. Так, уже нынешним летом самолеты из Норильска полетели по новому маршруту - в Челябинск.