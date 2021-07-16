16 июля 2021 ПЯТНИЦА
Новости
20:26 | 15 июля
NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями
17:00 | 15 июля
Скоростной электропоезд ЭС1П «Ласточка» совершил тестовую поездку от Саратова до Аткарска
16:17 | 15 июля
В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов
15:33 | 15 июля
В онлайн-школе ProgKids учителей обучат программированию на Minecraft
14:26 | 15 июля
Школьники Саратовской области выиграли конкурс «Большая перемена» и в сентябре отправятся в путешествие
13:35 | 15 июля
Министерство культуры области предлагает наделить музейные подразделения статусом самостоятельного юридического лица
12:38 | 15 июля
Начался прием заявок на первый всероссийский фестиваль работающей молодёжи
11:42 | 15 июля
В Саратове стартовали финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021
10:44 | 15 июля
В Саратовской области за полгода созданы условия для газификации более 900 домовладений
09:48 | 15 июля
В Парке покорителей космоса открылась первая выставка «Музейная коллекция. Начало…»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями

Новости
Российская авиакомпания, входящая в структуру ГМК «Норникель», разработала свою систему поощрения клиентов, прошедших вакцинацию от коронавируса. В рамках специальной программы «Мили здоровья» такие путешественники получат по 500 бонусных миль.

NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями

Стать обладателем дополнительных «миль здоровья» довольно просто: начиная с 15 июля текущего года пассажиры, поставившие прививку, получат на свой персональный счет в рамках программы лояльности для часто летающих клиентов «Летать легко!» 500 бонусных миль. Для этого нужно зайти на сайт авиакомпании NordStar, чтобы заполнить соответствующую форму и загрузить сертификат о вакцинации со специальным QR-кодом, полученный ранее на портале Госуслуг. Потратить подаренные мили можно на свое усмотрение – повысить класс обслуживания или оформить премиальные авиабилеты по географии полетов NordStar.

А география полетов этой авиакомпании постоянно расширяется. Начиная с марта 2021 года NordStar получил статус базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска. В этом качестве компания обязуется обеспечить надежное и доступное авиасообщение между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом, организовать стабильное расписание, зафиксировать тарифы на билеты, открыть новые направления для перевозок. Так, уже нынешним летом самолеты из Норильска полетели по новому маршруту - в Челябинск.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код