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Скоростной электропоезд ЭС1П «Ласточка» совершил тестовую поездку от Саратова до Аткарска

Новости
Скоростной электропоезд ЭС1П «Ласточка» совершил тестовую поездку от Саратова до Аткарска

Сегодня, 15 июля, в Саратовской области состоялась первая тестовая поездка скоростного электропоезда серии ЭС1П «Ласточка», который проследовал по маршруту Саратов – Аткарск и вернулся обратно.

Со станции Саратов-1 электропоезд отправился в 9:10 и прибыл в Аткарск в 10:18. В обратном направлении со станции Аткарск «Ласточка» отправилась в 11:10 и вернулась в Саратов в 12:13.

Новый подвижной состав осмотрели заместитель начальника ПривЖД Сергей Васильев, вице-президент торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Головачев, глава Аткарского муниципального района Виктор Елин, а также местные жители и журналисты.

– От Саратова до Аткарска мы доехали за 1 час 8 минут, что существенно быстрее, чем на обычных электричках, – подчеркнул Сергей Васильев. – Благодаря конструктивным особенностям нового подвижного состава, высокая скорость совершенно не чувствуется. Поезд идёт плавно и мягко. В салоне поддерживается комфортная температура, работает система ионизации воздуха, что особенно актуально в период неблагоприятной эпидемической обстановки.

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В электропоезде «Ласточка», оснащённом современной микропроцессорной системой управления, созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров. В салоне установлены регулируемые кресла. Кроме того, предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В головных вагонах смонтированы подъёмники для инвалидов-колясочников. Для организации посадки-высадки пассажиров с низких платформ вагоны оборудованы выдвижными подножками.

В составе «Ласточки» установлены системы поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. Для удобства пассажиров в каждом вагоне есть биотуалет, розетки для зарядки гаджетов и информационные табло.

Электропоезд способен развивать скорость до 160 км/ч.