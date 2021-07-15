В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов
В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2015 года реализуются мероприятия по установке точек доступа к сети Интернет в 285 населенных пунктах 38 муниципальных районов Саратовской области.
Точка доступа обеспечивает подключение к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с. Подключиться могут владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Доступ к сети посредством указанных точек доступа ПАО «Ростелеком» предоставляет бесплатно.
Всего в рамках федерального проекта «Устранения цифрового неравенства» на территории Саратовской области построено более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи и введено в эксплуатацию 227 точек доступа к сети Интернет за период 2015-2020 годов.
В 2021 году установка точек доступа к сети Интернет будет произведена в 58 населенных пунктах. На сегодняшний день работы по установке точек доступа закончены в 50 населенных пунктах.
- Мы идем планомерными шагами к обеспечению связью и Интернетом населенных пунктов в области. На будущий год при поддержке федеральных коллег планируем запустить второй этап подключения объектов по «Устранению цифрового неравенства». Радует активная и продуктивная позиция Минцифры РФ в данном направлении. Уверен, что данные изменения положительно влияют на наших жителей, - заявил министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.