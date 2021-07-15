В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов

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Точка доступа обеспечивает подключение к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с. Подключиться могут владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Доступ к сети посредством указанных точек доступа ПАО «Ростелеком» предоставляет бесплатно.Всего в рамках федерального проекта «Устранения цифрового неравенства» на территории Саратовской области построено более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи и введено в эксплуатацию 227 точек доступа к сети Интернет за период 2015-2020 годов.В 2021 году установка точек доступа к сети Интернет будет произведена в 58 населенных пунктах. На сегодняшний день работы по установке точек доступа закончены в 50 населенных пунктах.