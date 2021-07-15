15 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:26 | 15 июля
NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями
17:00 | 15 июля
Скоростной электропоезд ЭС1П «Ласточка» совершил тестовую поездку от Саратова до Аткарска
16:17 | 15 июля
В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов
15:33 | 15 июля
В онлайн-школе ProgKids учителей обучат программированию на Minecraft
14:26 | 15 июля
Школьники Саратовской области выиграли конкурс «Большая перемена» и в сентябре отправятся в путешествие
13:35 | 15 июля
Министерство культуры области предлагает наделить музейные подразделения статусом самостоятельного юридического лица
12:38 | 15 июля
Начался прием заявок на первый всероссийский фестиваль работающей молодёжи
11:42 | 15 июля
В Саратове стартовали финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021
10:44 | 15 июля
В Саратовской области за полгода созданы условия для газификации более 900 домовладений
09:48 | 15 июля
В Парке покорителей космоса открылась первая выставка «Музейная коллекция. Начало…»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов

Новости


В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2015 года реализуются мероприятия по установке точек доступа к сети Интернет в 285 населенных пунктах 38 муниципальных районов Саратовской области.

Точка доступа обеспечивает подключение к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с. Подключиться могут владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Доступ к сети посредством указанных точек доступа ПАО «Ростелеком» предоставляет бесплатно.

Всего в рамках федерального проекта «Устранения цифрового неравенства» на территории Саратовской области построено более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи и введено в эксплуатацию 227 точек доступа к сети Интернет за период 2015-2020 годов.

В 2021 году установка точек доступа к сети Интернет будет произведена в 58 населенных пунктах. На сегодняшний день работы по установке точек доступа закончены в 50 населенных пунктах.

- Мы идем планомерными шагами к обеспечению связью и Интернетом населенных пунктов в области. На будущий год при поддержке федеральных коллег планируем запустить второй этап подключения объектов по «Устранению цифрового неравенства». Радует активная и продуктивная позиция Минцифры РФ в данном направлении. Уверен, что данные изменения положительно влияют на наших жителей, - заявил министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.