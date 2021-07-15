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В онлайн-школе ProgKids учителей обучат программированию на Minecraft

Новости


Столичные педагоги пройдут обучение программированию на Minecraft.

Соглашение о проведении совместной программы повышения квалификации «Обучение детей и подростков программированию в игровой форме (на примере Minecraft, Scratch, mBlock)» подписали онлайн-школа ProgKids и Московский педагогический государственный университет. В программу входят подготовка педагогов, а также разработка нормативной и методической базы для проведения учебных занятий по программированию, информатике и другим направлениям.

Ректор МПГУ Алексей Владимирович Лубков считает, что сотрудничество в обучении программированию учителей с онлайн-школой ProgKids даст возможность успешно реализовать программы по научно-методическому и технологическому развитию детских технопарков «Кванториум» в России на базе МПГУ. Такую задачу перед вузом поставило Министерство просвещения РФ.
В рамках программы центра инноваций города Москвы платформа онлайн-обучения ProgKids уже прошла предварительные испытания на базе школы-интерната №32 и, получив высокую оценку руководства образовательного учреждения, была рекомендована к использованию в других школах.

Программирование и алгоритмическое мышление – это новый английский, считает Сергей Жучков, руководитель онлайн-школы ProgKids. Именно поэтому, подчеркнул он, следует данный базовый навык развивать с детства, тем более у играющего в Minecraft с 3-7 лет поколения digital native.
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