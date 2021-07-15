Начался прием заявок на первый всероссийский фестиваль работающей молодёжи

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Творческая программа фестиваля включает 8 направлений «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Участники поборются как в индивидуальных, так и в командных номинациях. По итогам фестиваля будет сформирован общекомандный зачёт. Экспертами и членами жюри творческой программы станут авторитетные деятели искусства и культуры России, в том числе режиссеры, музыканты и хореографыОбразовательный блок фестиваля представит общую программу для всех участников и специализированный курс. Они станут продолжением творческой работы участников на фестивале.«По-настоящему счастливый человек всегда успевает больше, чем только «работа-дом». Так что мы приглашаем работающую молодежь России принять участие в фестивале «На высоте». Мы осознанно делаем акцент не только на соревновательную составляющую, но и на образовательную программу. Повышение квалификации – в наше время это постоянный процесс. И мы предлагаем участникам очень серьезный контент, направленный именно на рост компетенций», – рассказал Председатель «Российского союза молодежи», член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.Открытие будет проходить в форме праздничного шествия участников направлений в разных частях центра города Ставрополя. Основные действия запланированы на Крепостной горе, на Александровской площади и площади Ленина.Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, заполнив заявку по ссылке (https://navysote.online/registration). Прием заявок продлится до 9 августа.Организаторами фестиваля выступают Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».