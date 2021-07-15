В Саратовской области за полгода созданы условия для газификации более 900 домовладений

просмотров: 262

Строительство газовых сетей создало условия для газификации 924 домовладений в Саратовском, Красноармейском, Лысогорском и Балаковском районах.Кроме того, сейчас в Лысогорском районе Саратовской области продолжается строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 17,9 километра от ГРС «Широкий Карамыш» до села Большая Дмитриевка. Ввод объекта в эксплуатацию позволит перевести с попутного нефтяного газа на сетевой 637 домовладений и 12 коммунально-бытовых предприятий в селах Большая Дмитриевка, Большая Каменка, Двоенка и поселке Петропавловский.«Приход сетевого газа в населенные пункты позволит обеспечить надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей на долгие годы», — отметили специалисты АО «Газпром газораспределение Саратовская область».