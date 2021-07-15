15 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
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10:44 | 15 июля
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В Саратовской области за полгода созданы условия для газификации более 900 домовладений

Новости


Саратовские газовики в 2021 году ввели в эксплуатацию четыре межпоселковых газопровода общей протяжённостью 32,6 километра.

Строительство газовых сетей создало условия для газификации 924 домовладений в Саратовском, Красноармейском, Лысогорском и Балаковском районах.

Кроме того, сейчас в Лысогорском районе Саратовской области продолжается строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 17,9 километра от ГРС «Широкий Карамыш» до села Большая Дмитриевка. Ввод объекта в эксплуатацию позволит перевести с попутного нефтяного газа на сетевой 637 домовладений и 12 коммунально-бытовых предприятий в селах Большая Дмитриевка, Большая Каменка, Двоенка и поселке Петропавловский.

«Приход сетевого газа в населенные пункты позволит обеспечить надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей на долгие годы», — отметили специалисты АО «Газпром газораспределение Саратовская область».