В Парке покорителей космоса открылась первая выставка «Музейная коллекция. Начало…»

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Зрителям и представителям СМИ были представлены уникальные исторические сувениры на космическую тематику из частных коллекций.Напомним, к 60-летию первого полета человека в космос 12 апреля 2021 года на месте приземления Ю.А. Гагарина был завершен первый этап строительства мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина» - филиала ГАУК СО «Исторический парк «Моя история».Жители Саратова и Энгельса откликнулись на призыв сотрудников Исторического парка и предоставили хранящиеся длительное время в личных архивах материалы. Одной из первых, передавших материалы семейного архива, стала В. М. Сидоренко.Валентина Мироновна - это удивительная женщина, проживающая ныне в г. Энгельсе, очень увлеченный по жизни человек с активной гражданской позицией. В разные годы она работала на различных должностях, ее судьба связана с промышленными предприятиями небольшого волжского города, она занималась бизнесом, длительное время была директором областного центра занятости женщин, Президентом Саратовского регионального отделения ассоциации женщин-предпринимателей России, учредителем женской областной газеты «Вера, надежда, любовь».Но долгие годы ее любовью была космонавтика. До сих пор она является членом правления Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС).Валентина Мироновна передала в фонды учреждения сувениры на космическую тематику и среди них фарфоровые фигурки космонавтов, изготовленные в 1970-1980-е гг. в различных стилях и техниках. В них есть и портретное сходство с космическими первопроходцами, и фантастические идеи авторов, они отражают особенности исторического периода, на который приходится расцвет развития космонавтики и период активного освоения космического пространства.Валентина Мироновна передала не только сувениры, но интересные фотографии и документы. На выставке представлена памятная фотография 1991 года, на которой запечатлены участники и создатели одного из проектов реконструкции места приземления - архитектор из Санкт-Петербурга Вениамин Борисович Фабрицкий, разработчик одного из вариантов реконструкции места приземления первого космонавта, автор концепции по строительству международного гуманитарного центра «Человек и Вселенная». В данном проекте были предусмотрены павильоны необычной конструкции, размещенные на площади около 100 га: «Полет в космос», «Центр искусств», «Центр отдыха и развлечений. Парк чудес», «Спортивный центр», обустройство мемориальной части и др.В.М. Сидоренко – человек интереснейшей судьбы и неиссякаемой энергии. Она ребенок военного времени, чьё детство пришлось на послевоенный период, наполненный самоотверженным трудом родителей. Она из того поколения, которое не останавливается на достигнутом, идёт вперед. Именно эта черта ее характера и позволила не оставить космическую тему в сложные 90-е годы прошлого столетия.Валентина Мироновна всегда считала космическую тематику значимой для региона, уделяла ей огромное внимание, а сегодня она занимается разработкой «космических» туристических маршрутов с обязательным посещением Парка покорителей космоса.Администрация Исторического парка «Россия – Моя история» искренне благодарит В.М. Сидоренко и всех, кто уже принял участие в формирование музейной коллекции и передал предметы, которые совсем скоро станут экспонатами новых выставок!Выставка даст старт формированию музейной коллекции Парка покорителей космоса – филиала саратовского Исторического парка «Россия — Моя история».В настоящее время в учреждении продолжается работа по комплектованию фондовой коллекции.