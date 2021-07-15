Выпускница из Балашовского района набрала сто баллов в результате сдачи ЕГЭ

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Напомним, резервные дни проходили 28, 29 июня и 2 июля. В первый день экзамены проходили по географии, литературе, биологии, истории, русскому и иностранным языкам (раздел «Говорение»). 29 июня состоялись госэкзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике, информатике и письменной части иностранных языков. 2 июля проходил резервный день по всем предметам.«В резервные дни свои знания проверяли выпускники прошлых лет, участники ЕГЭ, пропустившие основные сроки или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или другой уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку. Было задействовано 5 экзаменационных пунктов, 1 из них – в учреждении здравоохранения. Экзамены в резервные сроки прошли в штатном режиме, без сбоев и с соблюдением антиковидных мер. Результаты резервных сроков принесли региону еще один стобалльный результат по обществознанию от Анны Водолазовой, выпускницы этого года из средней школы села Сухая Елань Балашовского района. Поздравляю с результатом и желаю успешного поступления», – рассказал и.о. министра образования области Михаил Орлов.Таким образом, количество стобалльных работ в регионе по итогам основного периода ЕГЭ увеличилось до 95 по 9 предметам: русский язык (36 человек), математика (5 человек), литература (10 человек), химия (9 человек), история (4 человека), физика (3 человека), обществознание (7 человек), английский язык (3 человека), информатика и ИКТ (18 человек). 8 участников получили 200 баллов за госэкзамены сразу по двум предметам.«В основной срок я сдавала русский язык и профильную математику. Получила 88 и 78 баллов. А вот экзамен по обществознанию перенесла на резервные сроки, так как болела ОРВИ и решила не рисковать здоровьем других участников. Этот экзамен я сдала на 100 баллов. Мне кажется, что на ЕГЭ мне помогла и школьная подготовка, и самостоятельная. Теперь планирую поступать в Москве в Государственный университет управления на «менеджмент», – прокомментировала свои результаты на ЕГЭ Анна Водолазова.