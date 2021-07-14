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В Саратове и Энгельсе состоялись мероприятия, приуроченные к 150-летию Приволжской железной дороги

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В Саратове и Энгельсе состоялись мероприятия, приуроченные к 150-летию Приволжской железной дороги


Сегодня, 14 июля, в Саратове и Энгельсе состоялись мероприятия, приуроченные к 150-летию Приволжской железной дороги. В них приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

В первой половине дня была организована экскурсия по зданию управления Приволжской железной дороги. Руководители осмотрели обновлённые кабинеты сотрудников, после чего проследовали в центр управления местной работы и новое помещение диспетчерского центра управления перевозками ПривЖД. В данных подразделениях осуществляется круглосуточная координация поездопотоков, тяговых ресурсов и решаются задачи бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

– В год 150-летия сотрудники диспетчерского аппарата переехали в реконструированное помещение, где было установлено табло коллективного пользования и реализованы самые передовые IT-технологии в сфере организации перевозок, – сообщил Сергей Альмеев. – Для удобства и безопасности сотрудников в центре организована работа автоматизированных систем, отвечающих за управление доступом в помещение, регулировку температуры, влажности воздуха и освещения, функционируют системы шумопоглащения и обеззараживания воздуха.

После торжественной церемонии награждения лучших сотрудников ПривЖД, организованной в конференц-зале, делегация почётных гостей отправилась на станцию Покровск. Там состоялся показ исторического подвижного состава и отреставрированных зданий, которые войдут в состав будущего экспозиционно-выставочного комплекса.

Следующим пунктом программы стала презентация нового рельсового автобуса серии РА3 «Орлан», который проследовал по маршруту Покровск – Саратов-1. На железнодорожном вокзале Саратова Сергей Альмеев и Валерий Радаев осмотрели новый электропоезд ЭС1П «Ласточка», который до конца текущей недели совершит тестовые поездки по маршрутам Саратов – Аткарск и Саратов – Волгоград.

– Скорость, ответственность, безопасность. Считаю, что именно эти определения характеризуют суть вашей деятельности. Скорость определяется не только сообщением между городами и сёлами, но и динамикой модернизационных процессов. Сегодняшний уровень комфорта поездов несравним с прошлыми десятилетиями. То же самое касается качества полотна, – отметил Валерий Радаев.