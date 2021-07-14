В Саратове и Энгельсе состоялись мероприятия, приуроченные к 150-летию Приволжской железной дороги

просмотров: 51

В первой половине дня была организована экскурсия по зданию управления Приволжской железной дороги. Руководители осмотрели обновлённые кабинеты сотрудников, после чего проследовали в центр управления местной работы и новое помещение диспетчерского центра управления перевозками ПривЖД. В данных подразделениях осуществляется круглосуточная координация поездопотоков, тяговых ресурсов и решаются задачи бесперебойной работы железнодорожного транспорта.После торжественной церемонии награждения лучших сотрудников ПривЖД, организованной в конференц-зале, делегация почётных гостей отправилась на станцию Покровск. Там состоялся показ исторического подвижного состава и отреставрированных зданий, которые войдут в состав будущего экспозиционно-выставочного комплекса.Следующим пунктом программы стала презентация нового рельсового автобуса серии РА3 «Орлан», который проследовал по маршруту Покровск – Саратов-1. На железнодорожном вокзале Саратова Сергей Альмеев и Валерий Радаев осмотрели новый электропоезд ЭС1П «Ласточка», который до конца текущей недели совершит тестовые поездки по маршрутам Саратов – Аткарск и Саратов – Волгоград.