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Свыше двенадцати тысяч семей Саратовской области получают выплату на третьего ребенка

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Более 12,1 тысячи семей Саратовской области в рамках национального проекта «Демография» получают выплаты, которые назначаются при рождении третьего или последующего ребенка до достижения детьми возраста трёх лет.

Размер выплаты сегодня составляет 10 056 рублей ежемесячно. С начала года на её финансирование направлено 734 млн рублей из федерального бюджета).

Напомним, эта мера социальной поддержки оказывается семьям, в которых третий и каждый последующий ребенок родились в период с 2013 по 2024 год. При обращении за назначением выплаты в 2021 году среднедушевой доход семьи не должен превышать 23904,80 рублей.

«Всего за время реализации закона выплата назначена родителям более 33 тысяч третьих и последующих детей. Выплата осуществляется на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов и является одной из самых существенных мер поддержки семей в рамках нацпроекта «Демография», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.
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