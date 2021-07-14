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Работу сквера Марины Расковой продлят на час

Новости


Вчера, 13 июля, прошла встреча с общественным советом сквера М. Расковой, на которой обсудили вопросы, возникшие в ходе эксплуатации зеленой зоны.

В мероприятии приняли участие представители администрации Заводского района и подрядной организации, занимающейся содержанием сквера.

Так, в районную администрацию от жителей поступило много обращений с просьбой продлить работу общественной территории до 23.00. По словам главы администрации Заводского района Максима Сиденко, это возможно и с сегодняшнего дня сквер будет работать на час дольше. Кроме того, жители попросили изменить график работы фонтана.

«У насосов предусмотрен технологический перерыв, его можно сдвинуть. Сейчас режим работы с 8 утра до 15 часов, с 15 до 17 перерыв и с 17 он работает до 22. Давайте вместе обсудим, когда сделать перерыв в работе насосов, все в автоматическом режиме настраивается, проблем с этим не возникнет», - пояснил Максим Сиденко.

Что касается зеленых насаждений, которые не прижились, то они будут заменены на новые. У малого пруда будут посажены ивы, в аллеях будут высажены те же породы.

Кроме того, заменят покрытие дорожки, ведущей к детской площадке. Раньше там был натуральный газон, теперь будет искусственный. Также отсыпят гравием дополнительные тропинки на зеленых зонах, которые протоптали горожане, срезая путь.

По словам представителя общественности Елены Каталевской, горожане много вопросов задают ей в аккаунт, бывают и несправедливые претензии.

«Почему пруд обмелел, почему в нем нет уток, рыбок, камыша. Мы сегодня убедились, что есть и утки, и камыш, и вся его естественная природа сохранена в процессе реконструкции. Его сделали еще краше, огородили, не кидают мусор. Сохранился каскад, естественный источник наполняет пруд. Все пожелания жителей я передаю в администрацию, по мере поступления заявок все это ремонтируется и исправляется», - рассказала руководитель общественного совета.

В целом саратовцы работой и содержанием сквера довольны.

«Нас все устраивает, главное то, что здесь чисто всегда, спокойно, вовремя открывается и закрывается, нет хулиганов», - рассказали местные жители.

Напомним, сквер М. Расковой был реконструирован в 2020 году благодаря поддержке Вячеслава Володина, который откликнулся на многочисленные просьбы местных жителей о благоустройстве общественного пространства.
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