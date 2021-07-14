Особый противопожарный режим введен в лесах Саратовской области.

просмотров: 138

Постановление об этом подписано сегодня в Правительстве Саратовской области. Он продлится с 15 июля по 31 октября текущего года. Период установлен в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории области.На период действия особого противопожарного режима запрещено: проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды 490-516.