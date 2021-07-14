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Особый противопожарный режим введен в лесах Саратовской области

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Особый противопожарный режим введен в лесах Саратовской области.

Постановление об этом подписано сегодня в Правительстве Саратовской области. Он продлится с 15 июля по 31 октября текущего года. Период установлен в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории области.

На период действия особого противопожарного режима запрещено: проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.

В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды 490-516.
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