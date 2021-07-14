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10:50 | 14 июля
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Продолжается прием заявок на участие самозанятых граждан в выставках

Новости


Центр предпринимателя “Мой бизнес” продолжает прием заявок на участие в выставочных проектах для самозанятых.

Государственная мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке минэкономразвития области.

Напоминаем, что Центр поддержки предпринимательства полностью оплачивает аренду выставочной площади, выставочного оборудования, а также организационный сбор.

Предварительно утвержден перечень выставок, на участие в которых можно подать заявку:

- выставка «Подарки. Осень-2021», г. Москва, 21-24 сентября 2021;

- фестиваль «Forte Fest» (1 день участия), г. Саратов, предварительная дата - 12 сентября;

- фестиваль «Forte Fest» (1 день участия), г. Саратов, IV квартал 2021;

- новогодняя ярмарка в ТЦ «Триумф» 5 дней участия), г. Саратов, IV квартал 2021;

- новогодняя ярмарка в ТЦ «Тау» (5 дней участия), г. Саратов, IV квартал 2021.

Подать заявку можно до 23 июля по ссылке https://forms.gle/ipUewch9CqMKzCXY9 .

По итогам рассмотрения заявок будет сформирован окончательный план выставок для самозанятых.
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