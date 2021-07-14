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Жюри совместного конкурса РОСТУРИЗМА и архитектурной премии АРХИWOOD готово к работе

Новости


Организаторы совместного конкурса РОСТУРИЗМА и архитектурной премии АРХИWOOD «Лучший отель из дерева» сформировали состав жюри. Задача конкурсной комиссии – дать оценку архитектурной и экологической составляющей проектов загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных с 2009 по 2021 год.


Членами жюри стали Зарина Догузова, глава Ростуризма; Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма; Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA); Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова»; Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн»; Николай Малинин, куратор премии АРХИWOOD; Тимофей Кононенко, председатель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель рабочей группы по туризму Общественного совета при Рослесхозе.

Также в состав жюри вошла Ксения Собчак, журналист, телеведущая, ценитель комфортной и красивой жизни, приверженец экологичного подхода во всем. Ксения приветствовала конкурс, порадовавшись, что в стране начали ценить умеющих создавать экологичное пространство для отдыха архитекторов. По ее словам, вкус к подобной архитектуре в России пока находится в стадии формирования, но уже сегодня стали шире запросы современных путешественников.
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