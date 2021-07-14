Лео Бокерия признался Саратовской области в любви

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Форум проходит г. Москве, он организован министерством здравоохранения России и общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Вместе с министром область представляют главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Валерий Агапов и главный врач Областного клинического госпиталя ветеранов войн Светлана Жук.Нашим регионом на выставке представлена экспозиция, посвященная заявленной теме форума – «Укрепление общественного здоровья – сфера взаимной ответственности государства и граждан». На стендах размещена наглядная информация о реализации в Саратовской области национального проекта «Здравоохранение», об организации медицинской и волонтерской помощи пациентам в условиях пандемии COVID-19 и реабилитации после перенесенного заболевания, о развитии экологического туризма в области как фактора, способствующего укреплению здоровья населения.Гости форума могут узнать о реализации в нашей области проектов по строительству онкологического центра, инфекционной больницы, планах по строительству областного противотуберкулезного диспансера, поликлиник в районах области, реконструкции «старого» корпуса областной детской клинической больницы, о приобретении высокотехнологичного «тяжелого» диагностического оборудования, модернизации поликлиник и службы скорой медицинской помощи, строительстве ФАПов и многих других преобразованиях, запланированных либо уже реализуемых в отрасли регионального здравоохранения.Отдельно представлена информация о работе региональной службы медицинской реабилитации, что в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 приобретает особую актуальность. В регионе функционируют койко-места для взрослых в круглосуточных профильных отделениях Саратовской городской клинической больницы № 10, в санаториях «Октябрьское ущелье» и «Светлана», Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, на базе других стационаров городских и региональных клиник. Для реабилитации пациентов используются новейшие методики и оборудование. Так, третий этап реабилитации в г. Саратове проводится с использованием уникального бальнеологического комплекса, а в Областном клиническом кардиодиспансере для ускорения восстановления при патологиях дыхательной и сердечно-сосудистой систем применяют гипербарическую оксигенацию.Тема организации реабилитации жителей региона была представлена в докладе Светланы Жук на пленарном заседании. Она подробно рассказала о внедрении в программу реабилитации жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, источников натуральных природных ресурсов.Как рассказал Олег Костин, одними из первых саратовский стенд посетили и высоко оценили представленную на нем информацию о потенциале нашего региона президент «Лиги здоровья нации», президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН и РАМН, хороший друг и товарищ саратовского здравоохранения Лео Бокерия, а также академик РАН и РАМН Геннадий Онищенко. Лео Антонович передал горячий привет жителям области. Он тепло и сердечно высказался о нашем регионе, признавшись, что Саратовская – одна из его любимых областей в России, ведь здесь учился и трудился его наставник и руководитель, советский учёный-хирург, академик АН СССР, один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Александр Бакулев.Бокерия с большим уважением высказался в адрес Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, губернатора области Валерия Радаева.Среди инициированных ими и успешно реализованных проектов он назвал Парк покорителей космоса, отметив, что развивая туризм на территории региона, мы сокращаем отток туристов за рубеж. В текущее пандемийное время это очень важно, так как помогает обезопасить жителей области.Академик Бокерия очень четко сказал, что здоровье и туризм связаны, и очень хорошо, что в нашем регионе эта сфера развивается, есть свои природные источники, развивается медицинская реабилитация. Также Лео Антонович поблагодарил руководство области за то, что в нынешнее непростое время ни один из национальных проектов, реализуемых на территории нашего региона, не приостановлен.«Оценка академика для области и меня лично является более, чем высокой наградой. Пригласил его посетить нашу область в удобное время и показать мастеру уже не на картинках, а воочию, как мы живем и развиваемся», - рассказал Олег Костин.