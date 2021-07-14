Пять игроков "СГАУ-Саратов" вызваны в национальную сборную России

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Сборная РоссииВратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»), Дмитрий Холмов («Пермские медведи»).Левые крайние: Дмитрий Ионов, (ЦСКА), Михаил Шарков («Донские казаки»).Левые полусредние: Евгений Дзёмин («Динамо» Челябинск), Александр Рыжков, Арсений Ухваркин (оба – «СГАУ-Саратов»).Разыгрывающие: Александр Аркатов («Нева»), Павел Атьман, Валентин Воробьев (оба – ЦСКА), Денис Афонин («Донские казаки»).Правые полусредние: Валерий Вереин («Динамо Астрахань»), Дмитрий Киселёв (ЦСКА), Дмитрий Свистунов (СКИФ), Владислав Татауров («Каустик»).Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Владислав Размаев («СГАУ-Саратов»), Алексей Фокин (ЦСКА).Линейные: Сергей Горпишин (ЦСКА), Артур Мишустин («Акбузат»), Андрей Трофимец («СГАУ-Саратов»).Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей), Вадим Попов (ОФП).«Во время этого сбора нет официальной международной паузы, поэтому мы не стали вызывать гандболистов из иностранных чемпионатов. Также, сославшись на подготовку к сложному сезону, в котором клубу предстоит вновь выступать в Лиге Европы, попросили не вызывать их игроков „Чеховские медведи". Но для меня в любом случае ценна возможность 10 дней поработать со сборной, ведь по ходу сезона времени для тренировок у нас крайне мало, – рассказал главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович. – В Сочи я смогу ближе познакомиться с игроками, которые пока не играли за сборную. Но вместе с тем мы продолжим и серьезную работу над тактикой, поэтому вызваны и более опытные гандболисты».В сезоне-2021/22 главным турниром для мужской сборной России станет чемпионат Европы, который пройдет с 13 по 30 января в Венгрии и Словакии. Предварительный раунд наша команда проведет в словацком Кошице, где встретится с Литвой, Норвегией и Словакией. Две лучшие команды группы продолжат борьбу в основном раунде Евро-2022.