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В летнем читальном зале сада «Липки» прошел день информации «Поэты-юбиляры 2021 года»

Новости


Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с представителями Саратовского Рубцовского центра организовали для посетителей летнего читального зала сада «Липки» день информации «Поэты-юбиляры 2021 года».

В рамках программы состоялась презентация тематической книжной выставки «Венок поэзии», посвященной творчеству Павла Антакольского, Владимира Луговского, Николая Тихонова и других.

В течение дня у книжной выставки библиотекари проводили для посетителей обзоры книг и произведений данных авторов.

Представители Саратовского Рубцовского центра знакомили с жизнью и особенностями их поэтического мастерства.

Горожане в этот день смогли продекламировать стихотворения своих любимых авторов.
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