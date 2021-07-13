В летнем читальном зале сада «Липки» прошел день информации «Поэты-юбиляры 2021 года»
Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с представителями Саратовского Рубцовского центра организовали для посетителей летнего читального зала сада «Липки» день информации «Поэты-юбиляры 2021 года».
В рамках программы состоялась презентация тематической книжной выставки «Венок поэзии», посвященной творчеству Павла Антакольского, Владимира Луговского, Николая Тихонова и других.
В течение дня у книжной выставки библиотекари проводили для посетителей обзоры книг и произведений данных авторов.
Представители Саратовского Рубцовского центра знакомили с жизнью и особенностями их поэтического мастерства.
Горожане в этот день смогли продекламировать стихотворения своих любимых авторов.