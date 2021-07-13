В летнем читальном зале сада «Липки» прошел день информации «Поэты-юбиляры 2021 года»

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В рамках программы состоялась презентация тематической книжной выставки «Венок поэзии», посвященной творчеству Павла Антакольского, Владимира Луговского, Николая Тихонова и других.В течение дня у книжной выставки библиотекари проводили для посетителей обзоры книг и произведений данных авторов.Представители Саратовского Рубцовского центра знакомили с жизнью и особенностями их поэтического мастерства.Горожане в этот день смогли продекламировать стихотворения своих любимых авторов.