Доплата за классное руководство коснется почти 1,4 тысяч кураторов учебных групп техникумов и колледжей Саратовской области

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По поручению Президента с 1 сентября текущего года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тыс. рублей. Правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения таких выплат утверждены Правительством Российской Федерации (постановление от 7 июля 2021 г. № 1133).Принятое решение коснётся педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год.Напомним, в Саратовской области доплата за классное руководство коснется почти 1,4 тыс. кураторов учебных групп техникумов, колледжей и профессиональных лицеев области. Кураторы, как и классные руководители в школах, сопровождают студентов на всем периоде их обучения. И после того, как такие выплаты стали получать учителя школ, тема начала активно обсуждаться и в колледжах.