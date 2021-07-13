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В областной бюджет на текущий год подготовлен пакет поправок

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Правительством Саратовской области направлен на рассмотрение в областную Думу проект закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно поправкам, подготовленным министерством финансов региона, доходная и расходная части областного бюджета на текущий год увеличиваются на 3142,7 млн рублей.

Внесение изменений в закон о бюджете обусловлено выделением региону средств из федерального бюджета и дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц.

Средства предусматривается направить на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования – 1000,0 млн рублей, завершение строительства и приобретение медицинского оборудования для областной инфекционной больницы в г. Саратове – 391,7 млн рублей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лётном городке г. Энгельса – 381,4 млн рублей, начало строительства школы в мкр. Иволгино г. Саратова – 273,2 млн рублей, увеличение размера резервного фонда Правительства области для осуществления непредвиденных расходов – 233,7 млн рублей, модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней – 98,3 млн рублей, дополнительные выплаты сотрудникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь при коронавирусе – 94,7 млн рублей, субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей по производству молока – 50,0 млн рублей, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 35,8 млн рублей и другие цели.

Уточненные параметры областного бюджета в 2021 году составят по доходам 123,6 млрд рублей, по расходам – 137,1 млрд рублей. За счет поступления целевых федеральных средств на создание новых мест в общеобразовательных организациях внесены корректировки и в параметры бюджета на 2022 год, которые составят по доходам – 113,8 млрд рублей, расходам – 122,1 млрд рублей. Дефицит бюджета останется без изменений.