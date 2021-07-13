Депозиты жителей Саратовской области показали уверенный рост
Согласно данным Центробанка объем депозитов в банках Саратовской области на 1 июня 2021 года составил 305,1 млрд. рублей, что на 20,1 млрд. рублей или 7,1% больше, чем годом ранее.
Саратовская область на 1 июня текущего года занимает 6-е место в ПФО по размеру вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических ли, в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.
В структуре вкладов жителей региона 91,3 % или 278,7 млрд. приходится на вклады в рублях и 8,7 % или 26,4 млрд. приходится на вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах.