Депозиты жителей Саратовской области показали уверенный рост

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Саратовская область на 1 июня текущего года занимает 6-е место в ПФО по размеру вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических ли, в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.В структуре вкладов жителей региона 91,3 % или 278,7 млрд. приходится на вклады в рублях и 8,7 % или 26,4 млрд. приходится на вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах.