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Областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр авторских анимационных фильмов открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»

Новости


15 июля областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр авторских анимационных фильмов открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Гости кинозала «На Рижской» увидят специальную подборку киноработ, снятых юными авторами в возрасте от 5 до 17 лет из Ленинградской, Новосибирской областей, Нижневартовска, Москвы, Саратова, Уфы и Луганска.

Начало в 15.30.

Продолжительность сеанса – 30 минут, вход свободный.

Сразу после фестивальных мультфильмов, в 16.00, зрители смогут посмотреть анимационную картину «Творцы снов» (6+).

Стоимость билета – 70 руб./чел.

Для справки

Прием заявок и киноработ на участие в конкурсной программе «Киновертикали 2021» продолжится до 1 августа включительно. Все подробности о фестивале смотрите на сайте киновертикальсаратов.рф.