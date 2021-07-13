Отборочный тур регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» подошел к концу

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Сегодня, 13 июля, конкурсанты принимают участие во втором туре профессиональных испытаний. Ранее, в рамках первого (отборочного) тура, они успешно справились с двумя конкурсными заданиями: презентация интернет-портфолио и визитной карточки «Я – педагог» в формате видеоролика длительностью до трех минут.По итогам оценок жюри 12 конкурсантов прошли во второй тур. Это воспитатели из дошкольных образовательных организаций Саратова, Энгельсского, Марксовского, Советского, Ртищевского, Саратовского, Красноармейского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Балашовского, Ершовского районов и ЗАТО Светлый. 13 и 14 июля они проверят свои умения и знания в трех конкурсных испытаниях: выступление по теме «Моя педагогическая находка», педагогическое мероприятие с детьми в дошкольной образовательной организации и собственный мастер-класс.15 июля в рамках третьего тура 6 финалистам, набравшим от жюри наибольшее количество баллов по итогам конкурсных заданий, предстоит пройти профессиональное испытание «Ток-шоу» с участием модератора в режиме видеоконференцсвязи.По итогам конкурса жюри будут определены победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места), которые получат денежное поощрение в размере 70, 60 и 50 тыс. рублей.