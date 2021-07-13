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"Дельта" стартовала с победы в Европейском Кубке чемпионов по пляжному футболу среди мужских команд

Новости


Вчера «Дельта» встречалась с испанской командой «Плайас Сан-Хавьер». Несмотря на безголевой первый период, в целом, соперник не вызвал затруднений у саратовцев. Итоговый счёт - 5:1.

"Первый матч и потрясающая победа! Наша "Дельта" принимает участие в Европейском Кубке чемпионов по пляжному футболу среди мужских команд 2021 года. Сегодня в Португалии прошла первая игра, соперником саратовцев стала сборная Испании "Плайас де Сан-Хавье". Счёт 5:1!!!", - отметил в своем инстаграме министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

Сегодня наши футболисты встретятся с командой Португалии в 20.15 по местному времени.