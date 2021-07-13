"Дельта" стартовала с победы в Европейском Кубке чемпионов по пляжному футболу среди мужских команд

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"Первый матч и потрясающая победа! Наша "Дельта" принимает участие в Европейском Кубке чемпионов по пляжному футболу среди мужских команд 2021 года. Сегодня в Португалии прошла первая игра, соперником саратовцев стала сборная Испании "Плайас де Сан-Хавье". Счёт 5:1!!!", - отметил в своем инстаграме министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.Сегодня наши футболисты встретятся с командой Португалии в 20.15 по местному времени.