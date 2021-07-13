В Думе пройдет расширенное совещание, посвященное качеству оказания первичной медицинской помощи

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Александр Романов сообщил, что на прошлой неделе он осмотрел ФАПы и врачебные амбулатории Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов. По итогам поездок проведено совещание с главами районов, местными депутатами, главврачами районных больниц. Спикер обратил внимание на то, что некоторые осмотренные им медучреждения не соответствуют современным стандартам.«Бывает, что это хорошее, крепкое здание, которое сотрудники содержат в идеальной чистоте, но нет элементарного — водопровода и канализации. Нужно обратить внимание на оборудование и мебель, они сильно устарели», — подчеркнул Александр Романов. Глава регпарламента поручил аппарату комитета по социальной политике выехать в районы и осмотреть ФАПы и врачебные амбулатории, расположенные в сельской местности.«Конечно, это во многом вопрос финансирования, но нам необходимо понимать, в чем именно нуждается первичное звено здравоохранения, чтобы оказывать качественную медпомощь жителям сел», — обратился Романов к участникам совещания.Спикера поддержали и врачи, которые добавили, что хорошее состояние и оснащение ФАПов, амбулаторий и районных больниц даст возможность частично решить и кадровый вопрос.«Безусловно, выпускники медучилищ и вузов охотнее придут на работу туда, где существует хорошая материально-техническая база», — отметила Ольга Коноплева, заместитель главного врача по медицинской части Саратовской городской клинической больницы №9. Она добавила, что немаловажно и предлагать специалисту достойную заработную плату.«В нашей больнице четко выстроена система взаимодействия с вузами и колледжами. Мы активно используем выдачу целевых направлений, приглашаем студентов на практику. Многие ребята уже с третьего курса работают в больнице санитарами и медсестрами, остаются на дежурства. Иим, конечно, уделяется внимание со стороны опытных докторов. Мы видим перспективных молодых специалистов и приглашаем их к себе на работу. При этом и ребята уже хорошо знают то, чем им предстоит заниматься. Этот опыт должен активно использоваться и в районах. Важно формировать профильные классы в школах, приглашать студентов на практику, создавать для специалистов комфортные условия работы», — рассказала Ольга Коноплева. Также парламентариев попросили уделить внимание системе взаимодействия ТФОМС с лечебными учреждениями.Александр Романов отметил, что хорошая материально-техническая база и отлаженная система работы горбольницы №9 с медицинскими кадрами во многом заслуга министра здравоохранения региона Олега Костина, который ранее был главврачом этого учреждения.Спикер поручил комитету по социальной политике подготовить расширенное совещание, посвященное качеству оказания первичной медицинской помощи.В завершение совещания Председатель облдумы вручил Благодарственное письмо за успехи в работе врачу-эндокринологу Саратовской городской клинической больницы №9 Наталии Колобановой.