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В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Палеосфера. Обитатели древних морей»

Новости
В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Палеосфера. Обитатели древних морей»

В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Палеосфера. Обитатели древних морей».

На ней представлены картины (живопись, графика и цифровая живопись) и скульптуры более 20 художников, которые знакомят с особым искусством - палеоартом. Это художественный жанр, пытающийся изобразить доисторическую жизнь в соответствии с научными данными.

Проект «Палеосфера» появился в 2019 г. в Петербурге. Его автор, скульптор-палеоанималист Валентин Попов, постарался объединить заинтересованных в палеосфере художников со всей России. Первая выставка состоялась в Тамбове. Валентин Попов представил на ней и свои работы, которые были созданы на основе консультаций с биологами и палеонтологами.

На выставке представлено несколько десятков изображений наиболее характерных морских рептилий мезозоя. Окаменевшие остатки многих из них были найдены на территории Поволжья.

Экспонируются работы палеоанималиста А. Атучина, вошедшие в качестве иллюстраций в книгу «Когда Волга была морем». В 2018 г. она получила грамоту и медаль Палеонтологического института РАН как лучшая научно-популярная книга по палеонтологии.

На презентации выставки присутствовали представители общественности, средств массовой информации, гости музея. Доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых геологического факультета СГУ, кандидат геолого-минералогических наук М. С. Архангельский рассказал о том, что на территории современного Поволжья много миллионов лет назад простиралось самое древнее море - девонское. Об этом говорят многочисленные палеонтологические находки. Интересная находка была сделана на Волге у села Нижняя Банновка: шейный позвонок диаметром 19 сантиметров. Он принадлежал самому крупному плиозавру, кости которого когда-либо находили на территории России. Ранее в этих же местах ученые обнаруживали останки одного из последних ихтиозавров и первого ихтиорниса (древней птицы) на территории нашей страны.

В 2013 году сотрудниками СГТУ во время полевых работ в верхнемеловых отложениях южной части саратовского правобережья были найдены кости летающих ящеров-птерозавров. Назвали найденную рептилию «Волжский дракон». Вместе с остатками птерозавров были обнаружены и кости морских рептилий - плезиозавров, мозазавров и черепах. А одна из недавних находок может свидетельствовать о том, что на территории края водились даже крокодилы.

Этих древних животных можно увидеть на выставке, которая будет интересна как взрослым, желающим расширить представления о ранних этапах жизни на Земле, так и любознательным детям, которые уже знают о некоторых древних монстрах из мультфильмов и книг.