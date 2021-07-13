Большинство заявлений на выплату школьникам в августе будет сформировано автоматически

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Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств (выплата может быть зачислена на сберкнижку или на банковскую карту любой платежной системы). Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.Заполненные заявления уже вчера, в воскресенье, начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет продолжаться в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.