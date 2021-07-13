13 июля 2021 ВТОРНИК
Новости
22:31 | 12 июля
Сколько стоит размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"
16:12 | 12 июля
Воспитанники победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников получат премии
15:27 | 12 июля
В Москве состоялась презентация книги «Туристический сувенир: от идеи до туриста»
14:33 | 12 июля
Завтра будет отключено холодное водоснабжение у жителей Кировского, Волжского и Саратовского районов
13:38 | 12 июля
Исторический парк представляет новый историко-экономический квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!»
12:41 | 12 июля
Сказочный персонаж Горновица станет символом IV фестиваля «Палитра ремесел
11:47 | 12 июля
Александр Романов призвал глав районов реагировать на запросы людей максимально оперативно
10:55 | 12 июля
Саратовскими полицейскими пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19
09:57 | 12 июля
Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области
09:00 | 12 июля
"СГАУ-Саратов" приступил к тренировкам
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Сколько стоит размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"

Новости / Главное в политике / Информация
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Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).

Форма распространения: сетевое издание.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Креатив»



Главный редактор: Оганезова С.В.
Адрес редакции: 410031, Саратов, ул. Комсомольская, 52, офис 105 Телефон: 8-927-226-14-35
E-mail: izvestia@list.ru
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