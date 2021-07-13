Сколько стоит размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"
Предоставляем возможность для публикаций материалов от зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах в Саратовскую городскую думу шестого созыва.
Прайс-лист на размещение политической рекламы при проведении предвыборной кампании
Размещение одной новостной информации - 10 000 руб/1 новость
Размещение новостной информации с видео- 15 000руб/1 новость
Размещение одной публикации (интервью, репортаж, очерк) с фотографиями в рубрике с анонсом на главной странице в новостной ленте 20 000 руб./1 публикация
Баннерная реклама:
Баннер "Растяжка" - на главной странице сайта -50 000 руб/неделя, 175 000 руб/месяц
Баннер -правый верхний угол на главной странице сайта - 40 000 руб/неделя,130 000 руб/месяц
Обращаем Ваше внимание, что предварительное согласование материала перед публикацией обязательно! Редакция оставляет за собой право отказать в размещении материала в случае, если формат материала не подходит под стилистику площадки.
СМИ:
Свидетельство о регистрации Сетевого издания Эл № ФС77-74996 от 11 февраля 2019 года
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Форма распространения: сетевое издание.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Креатив»
Главный редактор: Оганезова С.В.
Адрес редакции: 410031, Саратов, ул. Комсомольская, 52, офис 105 Телефон: 8-927-226-14-35
E-mail: izvestia@list.ru
Прайс-лист на размещение политической рекламы при проведении предвыборной кампании
Размещение одной новостной информации - 10 000 руб/1 новость
Размещение новостной информации с видео- 15 000руб/1 новость
Размещение одной публикации (интервью, репортаж, очерк) с фотографиями в рубрике с анонсом на главной странице в новостной ленте 20 000 руб./1 публикация
Баннерная реклама:
Баннер "Растяжка" - на главной странице сайта -50 000 руб/неделя, 175 000 руб/месяц
Баннер -правый верхний угол на главной странице сайта - 40 000 руб/неделя,130 000 руб/месяц
Обращаем Ваше внимание, что предварительное согласование материала перед публикацией обязательно! Редакция оставляет за собой право отказать в размещении материала в случае, если формат материала не подходит под стилистику площадки.
СМИ:
Свидетельство о регистрации Сетевого издания Эл № ФС77-74996 от 11 февраля 2019 года
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Форма распространения: сетевое издание.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Креатив»
Главный редактор: Оганезова С.В.
Адрес редакции: 410031, Саратов, ул. Комсомольская, 52, офис 105 Телефон: 8-927-226-14-35
E-mail: izvestia@list.ru