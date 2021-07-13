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Воспитанники победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников получат премии

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Для поддержки педагогических работников, подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021 году, утверждено положение об их денежном поощрении. Соответствующий приказ опубликован на сайте минобразования области. Согласно документу размер денежного поощрения педработников, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, варьируется.

Педагоги получат премию в размере 10 тыс. рублей, если подготовили победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), физической культуре, и в размере 11 тыс. рублей, если подготовили победителя заключительного этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Учителя, подготовившие призера заключительного этапа олимпиады по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), физической культуре, получат выплату в размере 7 тыс. рублей, а в размере 8 тыс. рублей – подготовившие призера заключительного этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Размер денежного поощрения педработников, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, также отличается. Так, учителя, подготовившие победителя регионального этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии, получат премию в размере 4,3 тыс. рублей, а в размере 3,75 тыс. рублей – учителя, подготовившие победителя по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) и физической культуре.

В размере 2,7 тыс. рублей получат премию педработники, подготовившие призера регионального этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии, а в размере 2,35 тыс. рублей – учителя призеров по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), физической культуре.

Если в подготовке победителя или призера этапов олимпиады принимали участие 2 или более педработника, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера поощрения. Денежное поощрение выплачивается не позднее 31 декабря 2021 года путем перевода денежных средств на расчетный счет учителя.

Напомним, в 2020/2021 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 учебным предметам участвовали более 100 тыс. учеников 4-11 классов школ области. На муниципальном этапе свои знания проверили свыше 17 тыс. школьников, на региональном – 1125 человек.