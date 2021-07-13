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В Москве состоялась презентация книги «Туристический сувенир: от идеи до туриста»

Новости


2 июля в Москве в Общественной палате Российской Федерации состоялась презентация книги «Туристический сувенир: от идеи до туриста». Мероприятие прошло в рамках Второго российского фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие».

Книга «Туристический сувенир: от идеи до туриста», авторами которой являются Геннадий Шаталов и Вероника Косых, вышла в издательском доме «Питер». Это первое пособие по проектированию и созданию туристических сувениров с конкретными практическими примерами изделий – лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В издании представлен обобщённый опыт авторов, которые занимаются анализом туристических сувениров России с 2015 года. В книге представлены успешные примеры туристической сувенирной продукции регионов России, опубликованы результаты исследовательского проекта, особенности и классификация данного вида сувенирной продукции и алгоритм создания туристического сувенира.

Книга вышла тиражом 1000 экземпляров. В книге объемом 350 страниц опубликовано более 200 фотографий, представляющих более 250 туристических сувениров из 51 региона России. В книге также приняли участие 10 экспертов отрасли и направления «туристический сувенир», а также представлены 18 кейсов туристических сувениров от действующих практиков.

На данный момент уже 300 книг нашли своих читателей в 47 регионах России.

«Уверен, что наша книга поможет многим мастерам и компаниям во всех регионах России, не только создавать востребованные туристами сувениры, но и увеличить значение и роль туристических сувениров в общенациональном и региональных туристических продуктах. Огромная благодарность всем, участникам презентации книги», – отметил Геннадий Шаталов, автор книги, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и Всероссийского конкурса «МедиаТур».