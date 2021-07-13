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Завтра будет отключено холодное водоснабжение у жителей Кировского, Волжского и Саратовского районов

Новости
Завтра будет отключено холодное водоснабжение у жителей Кировского, Волжского и Саратовского районов

Завтра, 13 июля, с 08.00 до 22.00 для проведения аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе d1000 будет отключено холодное водоснабжение потребителей микрорайонов 6, 7, 8, 9, 10, 11 (Солнечный 2), Дубки, Зоринский и Расково.

В зоне пониженного давления будут находиться пос. Юбилейный, ЦДК, Совхоз Комбайн, Зональный, Сосенки, Новосоколовогорский, Иволгино.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам ЕДДС города (телефон 659-659).

Напоминаем, что в течение 48 часов после окончания работ питьевую воду перед употреблением рекомендуется кипятить.