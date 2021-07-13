Завтра будет отключено холодное водоснабжение у жителей Кировского, Волжского и Саратовского районов

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В зоне пониженного давления будут находиться пос. Юбилейный, ЦДК, Совхоз Комбайн, Зональный, Сосенки, Новосоколовогорский, Иволгино.Подвоз воды будет осуществляться по заявкам ЕДДС города (телефон 659-659).Напоминаем, что в течение 48 часов после окончания работ питьевую воду перед употреблением рекомендуется кипятить.