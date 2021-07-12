Исторический парк представляет новый историко-экономический квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!»

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Каждый участник игры сможет «перенестись» более чем на 100 лет назад, где ему поручат строительство большого участка железной дороги. Игроку, как начальнику участка, предстоит закупать ресурсы (рельсы, шпалы, щебень, продовольствие для рабочих и др.), строить мосты через реки, прокладывать путь через засушливую степь и рыть там колодцы, открывать вокзалы в городах и на промежуточных станциях, договариваться с местными жителями и даже отражать нападение бандитов. Все это время «железнодорожника» будет поддерживать государство своими инвестициями, а частные банки ссуживать деньги за небольшой процент. Также участники игры смогут торговаться со своими соперниками, мешать или помогать им в достижении цели.Игровой площадкой для участников квеста станет стилизованный макет РУЖД с железной дорогой, по которой в финале игры будет запущен «железнодорожный состав».Победителем, а именно «Почетным инженером-путейцем», будет назван тот, кто первым доберется до своей конечной станции. Другие участники получат возможность побороться за второе и третье место и получить звание «Коммерции-советника», «Обер-кондуктора» или «Мецената» — в зависимости от «заслуг» во время игры, о чем получат памятный именной «Сертификатъ».Одновременно играть в настольную игру и проходить квест могут до 5-ти человек (семьи с детьми, друзья, родственники, коллеги по работе). Возрастное ограничение 10+Заявки принимаются по телефону: (8452) 69-50-34