Сказочный персонаж Горновица станет символом IV фестиваля «Палитра ремесел
С 13 по 15 августа в Саратове пройдет IV Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», организованный Палатой ремесел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития и ТПП региона.
Арт-ярмарка, в которой ожидается участие порядка 300 мастеров и художников из более чем 20 регионов России, разместится на улице Волжской - от улицы Радищева до Октябрьской.
По задумке организаторов, в этом году символом праздника станет Горновица – персонаж сказки потомственного игрушечника, писателя Петра Африкантова, возрождающего народный промысел по производству саратовской глиняной игрушки - признанного бренда губернии.
«Имя персонажа одноименной сказки Горновица (дочь огня) происходит от слова «горн». Горн - это печь, в которой издревле гончары вели обжиг глиняных изделий. Горновица будет символом «Палитры ремесел» в 2021 году, потому что символизирует один из самых древних промыслов в истории человечества, потому что сказку написал наш земляк, хранитель традиций по лепке саратовской глиняной игрушки и потому что на нашем фестивале представлено много керамистов и гончаров из разных уголков нашей страны – физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых», - рассказал директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.
Зрители развлекательной программы фестиваля «Палитра ремесел», которая в этом году снова пройдет онлайн, увидят Горновицу в образе ведущей. Фаянсовая дочь огня, изготовленная специально к празднику художником-керамистом Наталией Макаровой, также будет представлена на одной из фотозон фестиваля.
Напоминаем, арт-ярмарка в рамках фестиваля состоится в формате нестационарной торговли, что не противоречит юридическим нормам. Все участники будут своевременно проинструктированы организаторами о соблюдении необходимых мер предосторожности, обусловленных эпидемиологической ситуацией, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Информация о подготовке к мероприятию, его участниках и программе размещается на сайте и в соцсетях Палаты ремесел (https://remeslo-saratov.ru/). Подробности по телефону: +7(8452) 399-460.